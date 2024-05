¿Quién ganó la inmunidad hoy 23 de mayo en ‘Top Chef VIP 3?’

Las pruebas en la cocina de ‘Top Chef VIP 3’ avanzan y este jueves escogieron a otro ganador de inmunidad y la “ventaja secreta”, que permite a uno de los famosos salvarse esta semana de la eliminación.

El ganador en esta ocasión fue José María Galeano, actor español que ha demostrado sus habilidades para preparar exquisitos platillos.

Los concursantes esta noche se enfrentaron a una prueba en la que debieron imitar un plato que tenía como ingrediente principal un pulpo. Esta preparación la hicieron en pareja y el artista que resultó vencedor hoy 23 de mayo estuvo con Pancho Uresti.

Esta es la segunda prueba de inmunidad que ha enfrentado el galán y en este intento logró alcanzarla.

Otros que han ganado el beneficio que les permite mantenerse en competencia son Natalia Juárez y Carolina Tejera.

Para el cierre del show, Carmen Villalobos anunció que este viernes habrá sorpresas: “Descansen, porque esta temporada viene llena de competencia y de desafíos”.

Galeano, emocionado con ‘Top Chef VIP 3’

En su cuenta en Instagram el español habló de lo emocionado que lo tiene este proyecto, pues le permitirá demostrar una faceta que quizás pocos han visto.

“Y ahora sí, arrancó ‘Top Chef VIP 3’. En la primera foto estoy en prácticas, ensayando cositas y con cara de pocos amigos porque no siempre salen las recetas como uno quiere o espera. En la segunda, estoy presentando frente a los chefs mi primer plato en la competición”, dijo.

Luego, explicó que las grabaciones son exigentes, pero que intenta seguir compartiendo con su público de las redes: “Escribo esto en un espacio que tenemos entre la cocinada de la mañana y la de la tarde. Es una experiencia increíble estar aquí. Brutal. Jamás pensé que podría aprender, disfrutar y ganar tantas cosas como estoy ganando; sobre todo buenos amigos que me voy a llevar para el resto de mi vida. Gracias a tod@s por los comentarios de apoyo y por el amor tan grande que nos llevan regalando desde hace semanas; y más ahora, con el estreno del show. Seguimos adelante”.

José María Galeano pidió el apoyo de la gente en este nuevo compromiso profesional: “No dejen de apoyarnos a tod@s; no saben cómo se necesita aquí el cariño de tod@s ustedes. De corazón se lo digo. No importa cual sea su favorit@… apoyen a tod@s con toda la energía porque no saben lo duro que es esto en muchas ocasiones”.

