VIDEO: Celine Dion rompe en llanto al revelar que extraña a sus fans en el primer avance de su documental “I Am: Celine Dion” 

A más de 3 meses de su reaparición pública en los Grammy 2024, tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida en diciembre de 2022, Celine Dion se convirtió en tendencia tras el lanzamiento del primer trailer de su documental “I Am: Celine Dion”.

A través de sus redes sociales, Amazon Prime Video, productora del documental, lanzó el primer avance en donde se puede ver una diversidad de imágenes y clips que recorren la carrera de la cantante nacida en Canadá.

Sin embargo, y a pesar del inicio promisorio del documental de la intérprete “My Heart Will Go On”, también se muestra uno de los momentos más difíciles en la carrera de la artista: el diagnóstico de su actual enfermedad.

Celine Dion no se rendirá

En el mismo material, la cantante narra el diagnóstico que le fue brindado así como la forma en la que esta enfermedad ha impactado en su vida y su carrera.

Un poco más adelante, la misma cantante menciona que todos los días se esfuerza para mejorar su situación de salud debido a que extraña a sus fanáticos, lo que ocasiona que Dion rompa en llanto ante su actual situación.

Finalmente, y a pesar de la complicada situación que vive, Celine Dion menciona que no se rendirá y que pretende volver a los escenarios a pesar de todo.

Celine Dion enfrenta a la vida

Luego de ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, en diciembre de 2022, lo que ocasionó que suspendiera la gira que llevaba a cabo, Celine Dion se vio obligada a retirarse de la música y dedicarse únicamente a su recuperación.

El síndrome de la persona rígida es conocida por ser una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, ocasionando que el paciente presente una diversidad de signos clínicos como rigidez, espasmos musculares y sensibilidad incrementada a los estímulos externos que conducen a contracciones musculares.

Meses después del diagnóstico de Dion, diversos medios revelaron que la cantante se encontraba en uno de los momentos más complicados de su enfermedad, lo cual fue confirmado por la misma hermana de Celine, Claudette.

Sin embargo, y a pesar de las “malas” noticias, la cantante brindó una grata sorpresa a todos sus seguidores tras reaparecer sobre el escenario de los Grammy 2024. Posterior a esto, la canadiense comenzó a aparecer en otros eventos de índole pública además de usar sus redes sociales para apoyar a todas las personas que padecen la misma enfermedad.

“I Am: Celine Dion” será estrenado el próximo 25 de junio de este mismo año a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

