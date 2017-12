Inés Gómez Mont reveló que su exesposo la abandonó porque le daba asco la cicatriz de su cesárea

Les comparto mi historia, aquí esta la verdad de mi vida, jamás antes contada por respeto a mis hijos y a mi vida íntima. Hoy se las comparto con mucho amor, ya que nunca he escondido nada y mi vida ha sido un libro abierto para todas ustedes. Lamento que haya tenido que ser así, por que no me gusta el escándalo ni el morbo en las historias, pero ya me cansé de callar por tantos años y sólo recibir agresiones. Seguramente después de esto el papá de mis 4 hijos y su familia darán patadas de ahogados y querrán seguir lastimando e inventando cosas y afectar mi imagen, es por eso que he decidido hablar y dar con esto por concluido el tema. Ya no crean más mentiras!! Soy consiente que hay muchas madres como yo con situaciones similares y lo único que les puedo decir, es que la vida se encarga de poner todo en su lugar, empezando por Dios y también que estoy segura nuestras autoridades lo harán, les juro que no he perdido la fe de que se haga justicia el respecto. Prometo que haré todo lo que esté en mis manos para seguir apoyando a madres solteras y a sus chiquitos. LEVANTEMOS LA VOZ, PERDAMOS EL MIEDO Y NO DEJEMOS QUE NADIE MÁS ABUSE DE NUESTRA INTEGRIDAD Y LA DE NUESTROS HIJOS.

