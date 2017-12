Activan ‘Código Azul’ en la Gran Manzana por ola de frío ártico

Autoridades alertan del peligro por las bajas temperatura que azotarán esta semana la Gran Manzana

El Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad (OEM) pidió a los neoyorquinos que extremen las precauciones durante la ola de frío ártico que azotará la ciudad esta semana. Las autoridades pronostican que las temperaturas mínimas serán de entre 10 a 15 grados Fahrenheit, muy por debajo de lo normal para los días finales del año.

La OEM advirtió que las personas sin hogar, bebés, adultos mayores y personas con ciertas enfermedades crónicas corren un mayor riesgo.

En el caso específico de los desamparados se activó el ‘Código Azul’, para desplegar unidades especiales en las calles para identificar a las personas sin hogar y llevarlas a los refugios de la Ciudad, los cuales no pueden rechazar a ningún individuo mientras ese código esté vigente.

“Asegúrese de abrigarse muy bien cuando este afuera y de usar gorro, bufanda y guantes, pues el frío ártico permanecerá en nuestra área hasta el fin de semana de Año Nuevo“, dijo Joseph Esposito, Comisionado del OEM. “Permanezca en el interior de ser posible y ayude a los demás a mantenerse seguros. Supervise a los ancianos, vecinos y personas con enfermedades crónicas”.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el termómetro permanecerá por debajo del punto de congelación esta semana, con una temperatura promedio de 19 grados durante los próximos siete días.

A lo largo de la semana, las temperaturas diurnas generalmente rozarán los 20 grados, pudiendo llegar hasta los 25°, aunque caerán a los dígitos individuales en horas de la noche y de la madrugada, dijeron las autoridades.

“El clima frío puede causar o empeorar los problemas de salud. Algunas personas, incluidas aquellas sin hogar y con discapacidades, corren un mayor riesgo de sufrir lesiones y enfermedades, incluso la muerte”, dijo el OEM en un comunicado. “Otros neoyorquinos vulnerables son aquellos que consumen alcohol o drogas, ya que están expuestos al aire libre o en hogares sin calefacción”.

El OEM informó que las personas en más riesgo son los neoyorquinos mayores de 65 años, menores y pacientes con enfermedades cardíacas o pulmonares, presión arterial alta y diabetes. Las autoridades pidieron al público supervisar constantemente a vecinos y familiares con condiciones graves de salud mental o discapacidad.

Peor para los que trabajan afuera

El jornalero mexicano Pedro Moreno salió este martes de su apartamento al amanecer con la esperanza de que algún contratista pudiera ofrecerle algunos dólares por trabajar al aire libre, una oportunidad laboral que algunos de sus compañeros han rechazado debido a las temperaturas congelantes.

Moreno, de 47 años, se arropó lo mejor que pudo; sin embargo, el frío polar caló sus huesos y lo hizo tiritar. El padre de tres niños toleró las temperaturas de apenas 20° Fahrenheit duranre las primeras horas del martes, pues su esposa y sus hijos dependen de las remesas que manda a su país y ni siquiera la ola de frío polar lo detendrá en proveerles lo que necesitan, aseguró.

“El invierno es la época más dura para los jornaleros. No hay trabajo y el frío es insoportable, uno se aguanta. Pasamos horas y horas en la parada, esperando por trabajo. Una hora o dos horas de trabajo es bueno, yo agarro lo que sea. Mi familia necesita de mí y yo no puedo quedarme en casa, tengo que trabajar”, dijo Moreno, quien es jornalero por casi una década. “Hay inviernos que son más duros que otros. Este invierno será difícil, con mucho frío”.

Unos 40 jornaleros esperaban ansiosos por una oportunidad de trabajo la mañana de este martes en la esquina de la calle 69 y la avenida 37, en el vecindario de Woodside, Queens. Durante el verano, en la parada se pueden ver más de un centenar de trabajadores.

El frío polar será peor principalmente en las mañanas esta semana, cuando miles de neoyorquinos se dirigen a sus trabajos, ya que se pronostica que durante las ‘horas pico’ el clima no pasará de los 17°.

El Servicio Nacional de Meteorología Nacional había pronosticado una temperatura máxima para este martes de 25° y una mínima de 17°.

“Está bien frío y casi no han pasado contratistas, muy pocos, uno dos. En estos días es cuando muchos no tenemos ni para un café, es bien duro. El frío nos afecta en todos los aspectos, en nuestra salud y nuestra economía”, dijo el ecuatoriano Rafael Ordoñez, compañero de Moreno. “Se aguanta los más que se puede. Cualquier dinerito es bueno en estos días cuando no hay trabajo”.

El OEM urgió al público que tome medidas de precaución adicionales y se prepare para recibir la ola frío extremo, y evitar sufrir de hipotermia.

Parte de las recomendaciones incluyen permanecer en un sitio cálido, pero jornaleros como Moreno y Ordoñez están obligados a pasar entre seis y ocho horas en una esquina, esperando por trabajo.

Las autoridades aconsejaron a los trabajadores vestir con capas y usar gorro y bufanda, ya que el calor corporal se pierde por la cabeza expuesta al frío. El OEM también recomienda mantener cubiertos las yemas de los dedos, lóbulos de las orejas y nariz.

La agencia informó que trabajadores que pasan mucho tiempo al aire libre corren el riesgo de tener un impacto en la salud relacionado con el frío, por lo que sugirió a los empleadores implementar prácticas de trabajo seguras, proporcionar el equipo de protección adecuado y capacitar a los trabajadores sobre cómo mantenerse a salvo durante el clima invernal.

“Los jornaleros somos los trabajadores menos protegidos en esta época de frío, los contratistas rara vez cumplen con las recomendaciones de la Ciudad. Muchos de nosotros sufrimos enfermedades por trabajar muchas horas en el frío”, dijo Roberto Meneses, activista del grupo Jornaleros Unidos, que vela por los derechos de los jornaleros de Woodside.

Ayude a los más vulnerables

Si una desamparado necesita ayuda, llame al 311 y solicite asistencia inmediata. Si sospecha que una persona está sufriendo de congelación o hipotermia, llévelo a un lugar cálido y llame al 911.

Si la ayuda médica no está disponible, intente calentar a la persona comenzando por el torso. No caliente primero brazos y piernas para aumentar la circulación de la sangre fría al corazón, pues esto podría provocar insuficiencia cardíaca. Use una cobija o, si es necesario, su propio calor corporal para calentar a la persona.

No ofrezca alcohol o cafeína a una persona que padezca congelación o hipotermia, pues estas sustancias pueden empeorar la condición. Es recomendable proveerle un tazón de sopa caliente.

Para más información visite el sitio web de la OEM, en donde encontrará consejos útiles para afrontar el crudo invierno y obtener asistencia de emergencia.

Pronóstico: