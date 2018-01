Los atascos llegan a costar $20,000 millones a Nueva York

Los residentes en Queens y Manhattan son los que más caro pagan el costo del tráfico

Nueva York es una ciudad atascada en su superficie y por debajo de esta. Y es algo que cuesta mucho dinero a los residentes, empresas y medioambiente. El miércoles se hizo público el costo de los problemas por el tráfico por automóviles por parte de The Partnership for New York City, que agrupa a los líderes de las empresas de la ciudad, y este asciende a $20,000 millones anualmente.

Es algo que hace prever que en cinco años el costo acumule unos $100,000 millones. Y es un cálculo conservador porque en 2006 se hizo un estudio similar y desde entonces los costos se han disparado un 53%.

En la resta anual se toma en cuenta el costo del tiempo de trabajo que anualmente es de $9.170 millones, el incremento de costos operativos de las industrias que es de $2,420 millones similar a la factura que pasa operar los carros y otros vehículos además del exceso de consumo de combustible. Por último, estos atascos suponen a los distintos sectores productivos pérdidas por valor de $5,850 millones anuales.

Los residentes en Queens y Manhattan solo los que más horas pierden en el transporte por las calles y carreteras y el costo para sus bolsillos es, como media anual, de $1,491 y $1,892 respectivamente. Como promedio, a los vecinos de la ciudad les cuesta unos $767 el moverse con la congestión anual por la ciudad para atender sus obligaciones diarias.

El estudio de The Partnership for New York City llega en un momento en el que el metro está provocando serios problemas por sus constantes problemas y la necesidad de nuevas inversiones para actualizar su infraestructura tecnológicamente al siglo XXI y a la capacidad que es necesaria para la población. El dinero necesario para ello puede venir de una tasa sobre la congestión del transporte en las calles y carreteras que favorece el Gobernador, Andrew Cuomo, aunque no ha dado detalles sobre esta.

Kathryn Wylde, presidenta de Partnership explicaba en un comunicado que ciudades como Londres y Estocolmo están gestionando mejor los atascos y a la vez captando más fondos para carreteras, puentes y transporte público a través de un “congestion pricing” o una tasa por manejo. “Es hora de que Nueva York elimine las pérdidas por trafico y adopte un programa para tasarlo”, concluye.

El alcalde, Bill de Blasio, prefiere subir los impuestos a los millonarios de la ciudad, entre otras mediadas, porque considera que la tasa es regresiva. No obstante, el Community Service Society (CSS) ha concluído que solo un 2% de los trabajadores de bajos ingresos se vería perjudicado por esta tasa. Es más, si se pone en marcha este congestion pricing y se reducen a la mitad los precios del transporte público para personas de bajos ingresos, el 78% de los latinos en esta situación económica se beneficiaría.