Mata a su gemela e intenta seducir al desconsolado novio

¿Quién dijo que los gemelos son siempre uno para el otro?

El juicio contra Alexandria Duval por el asesinato de su gemela Anastasia, en 2016, inició con el revelador testimonio del exnovio de la fallecida, quien indicó que la acusada trató de seducirlo.

Duval, de 39 años, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de su hermana reportada en mayo del referido año.

Según la acusación en su contra al que hacen referencia medios locales e internacionales, Alexandria habría provocado que la SUV en la que viajaban por la autopista Hana en la isla de Maui se precipitara 200 pies sobre un acantilado en medio de una discusión, donde hubo hasta jalones de cabello.

Anastasia se encontraba en el asiento del pasajero cuando el vehículo se salió de control.

Aunque Duval fue arrestada tras el accidente, ésta fue posteriormente liberada, ya que no hubo causa probable. Sin embargo, fue arrestada meses después en el norte de Nueva York, y un gran jurado presentó la acusación en su contra. La instructora de yoga optó por un juez para que evalúe la prueba en el caso en lugar de un jurado.

En su testimonio, Federico Bailey, quien al momento de la tragedia llevaba seis meses de relación con Anastasia, dijo que, tras el accidente, Alexandria se ponía la ropa de su hermana fallecida y trataba de apapacharlo.

“Ella empezaba a apapacharme, parecía que me estaba coqueteando…se sentaba a mi lado muy cerca y ponía su cabeza sobre mi hombro”, testificó el hombre, según citado por The New York Post este martes.

“Ella se ponía la ropa de Anastasia. Yo empecé a hablarle sobre lo que había pasado y ella evitaba contestar mis preguntas”, agregó el testigo, que también aseguró que ambas se la pasaban peleando.

Sobre el accidente, Bailey dijo que acompañaba a las gemelas a un viaje para acampar.

De acuerdo con sus declaraciones, las chicas empezaron a discutir porque Alexandria se apuntó para la travesía sin avisar. Supuestamente, ambas comenzaron a pelear desde antes de que estuvieran en el vehículo juntas.

Cuando estaban en la autopista, Bailey conducía otro auto, pero vio la gesticulación de las hermanas mientras argumentaban en la camioneta. Dijo que tuvo que desviarse de la ruta.

Las hermanas nacieron en Utica, Nueva York, y se trasladaron a Florida para administrar centros de yoga.

Se habían mudado de Utah a Hawái en 2015.

Un dato curioso es que ambas se cambiaron los nombres, ya que los originales eran Alison y Ann Dadow; se desconoce las razones.