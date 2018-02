¿Cómo hacer que el arbitraje funcione cuando tengas conflictos con tu banco?

En caso de que los métodos gratuitos no funcionen, consulta con un abogado de consumidores para saber si vale la pena que tu caso proceda al arbitraje.

Stacy Bardo, una abogada de consumidores de Chicago, afirma: «Para realizar el arbitraje en verdad necesitas al menos doscientos dólares en daños».

Puedes encontrar un abogado a través de la Asociación Nacional de Abogados del Consumidor, una organización profesional. Cuando la búsqueda da como resultado una variedad de abogados locales, puedes querer llamar a más de uno para identificar su especialidad.

Por ejemplo, Dan Blinn, director del Consumer Law Group en Rocky Hill, Connecticut, se concentra en controversias entre los consumidores y los concesionarios de autos por fraudes y conflictos relacionados con el financiamiento de autos. «No hay muchos abogados que manejen estos casos», dijo.

Blinn expresa que no cobra por la primera visita del cliente. Pero advierte que no todos los casos valen la pena. Los mejores candidatos involucran violaciones de la ley que permiten el intercambio de honorarios; es decir, en caso de que la empresa con la que te enfrentas pierda el arbitraje, debe pagar los honorarios razonables de tu abogado.

Blinn dice que se mantiene alejado de los casos que involucran cobros de más en tarjetas de crédito y teléfonos celulares.

Explica que «por lo general, están involucradas pequeñas cantidades de dinero, $20 o menos». «Si tienes un millón de personas a las que les cobraron $5, es una demanda colectiva de 5 millones de dólares. Pero ir a arbitraje para recuperar $5 para una persona no vale el tiempo del consumidor o del abogado».

También puedes intentar presentar una demanda personal porque las demandas colectivas están prohibidas por lo general. Sin embargo, eso puede ser difícil también. Blinn afirma: «Si existe una cláusula de arbitraje vinculante y cualquiera de las partes del contrato dice que quiere un arbitraje, el tribunal tiene la obligación de concederlo».

En algunos casos, la empresa puede llegar a un acuerdo.

«Eso puede suceder si el demandado no quiere pagar los costos del arbitraje», apunta Blinn. «En algunas ocasiones cuando hay una defensa cubierta por el seguro, la compañía de seguros prefiere que vayas a los tribunales. A las compañías de seguros no les gusta el arbitraje porque no puedes apelar. Y los mediadores o árbitros cometen errores».