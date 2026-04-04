Desplome de una tribuna de hinchas de Alianza Lima terminó con un muerto y 60 heridos en Perú

Una aglomeración de hinchas de Alianza Lima durante el famoso banderazo previo al clásico frente a Universitario de Deportes terminó en tragedia el viernes 3 de abril, en pleno feriado por Viernes Santo.

La multitud concentrada en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, provocó la muerte de una persona y decenas de heridos, 39 de ellos tuvieron que ser llevados a hospitales.

Imágenes captadas por los propios asistentes muestran cómo la situación se tornó caótica minutos antes del incidente.

Entre los cánticos y fuegos artificiales, algunos hinchas empezaron a empujarse, mientras otros se subían unos sobre otros para intentar escapar. Entre la multitud había incluso niños, quienes asistieron acompañando a sus familiares en un contexto habitual para partidos de alta convocatoria, quedando atrapados en medio del tumulto.

🇵🇪 | URGENTE: UN MUERTO Y DOCENAS DE HERIDOS EN CAÍDA DE ESTRUCTURA EN ESTADIO DE ALIANZA LIMA EN PERÚ. pic.twitter.com/27hvr4kckP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 4, 2026

Múltiples heridos de Alianza Lima

Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y del Ministerio de Salud del Perú (MINSA) se movilizó de inmediato. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y el perímetro del estadio quedó asegurado.

El banderazo en Matute congregó a cientos de seguidores blanquiazules que, desde horas antes del evento, ocuparon la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.

Estas convocatorias, habituales en la antesala de partidos de alta rivalidad, reúnen a grandes multitudes enfocadas en alentar a los jugadores. En esta ocasión, la aglomeración sobrepasó la capacidad acostumbrada debido a la expectativa generada por el clásico y la participación de familias completas, incluidos menores de edad.

Algunos testigos relataron que la estampida empezó tras una gresca en la zona baja de la tribuna sur. Un asistente comentó: “Me he asfixiado. Nos atraparon en medio y nos golpearon como piñata. No te miento, me he asfixiado”.

🇵🇪 Un derrumbe en una pared del Estadio Alejandro Villanueva provocó al menos 60 heridos durante el banderazo de Alianza Lima, previo al clásico contra Universitario, según informó Canal N.#peru pic.twitter.com/9DtfyRT0Gn — Franco (@NoticiaFranco) April 4, 2026

Autoridades señalan empujones como causa principal

La hipótesis de las autoridades apunta a la presión y empujones constantes entre los hinchas, lo que habría provocado una estampida que resultó en aplastamiento y lesiones múltiples.

La Policía Nacional del Perú investiga la identidad de la persona fallecida y las circunstancias exactas del fallecimiento.

El Ministerio de Salud informó que quince personas fueron trasladadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza y otras quince al Hospital Nacional Dos de Mayo, mientras continúan en alerta otros centros médicos para recibir posibles heridos adicionales.

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