¡Por esto es que estás soltera!

Conductoras del podcast 'This Is Why You're Single' exponen algunas de las razones por las que algunas mujeres no hallan pareja

Lo tienen todo: belleza, simpatía, inteligencia, preparación académica, buena profesión, solvencia económica y disponibilidad para viajar y recorrer el mundo. Pero, a pesar de ello, hay muchas mujeres que se sienten vacías por no poder encontrar un ‘Príncipe Azul’ con quien compartir sus vidas.

Datos del Censo de Estados Unidos muestran que en el 2015 había en el país 109 millones de personas solteras de más de 18 años, conformando el 45% de la población general y, de estos, el 47% eran hombres y el 53% mujeres.

Obviamente, que a los integrantes de este grupo no se les preguntó cómo se sentían con su estado civil, especialmente si eran mujeres en las edades de los 20, 30, 40 o 50 años. De haber hecho esto, tal vez algunas de ellas hubieran manifestado estar felices por ser parte de las llamadas “spinsters” (es decir, que están orgullosas de ser solteras y, a pesar de haber tenido parejas, no piensan casarse) y otras hubieran dicho sentirse tristes, angustiadas y desconcertadas al no poder encontrar a su media naranja.

Las mujeres solteras

Angela Spera y Laura Lane, fundadoras y presentadoras del programa podcast (es decir, que se emite mediante un sistema de redifusión, o RSS, de descarga a teléfonos inteligentes y tabletas y de suscripción opcional) “This Is Why You’re Single Podcast” (o “Es por esto que estás soltera”) han identificado a través de las conversaciones y cartas que reciben de sus oyentes a qué edad es que las mujeres empiezan a sentirse ansiosas al verse solas y cuáles son las causas más comunes de su soltería.

“La respuesta típica a esperar en cuanto a qué edad las mujeres empiezan a sentirse ansiosas al estar solteras sería a partir de los 30. Pero, tras las conversiones [al aire] que hemos tenido con nuestras oyentes nos hemos damos cuenta que las mujeres de todas las edades se sienten inseguras al verse solas en términos de su vida sentimental”, dice Spera.

“Hemos tenido cartas de mujeres de entre los 17 y 40 años que nos escriben con la preocupación de que algo anda mal con ellas porque nunca han tenido una relación seria, estable. Esta es la pregunta más común que recibimos. Esto no es algo que los hombres suelen enfatizar a una edad tan temprana, por lo que es lamentable que muchas mujeres se sientan así”, prosigue la co-fundadora y co-anfitriona del programa que toma lugar los miércoles por Head Gum Network.

Angela Spera y Laura Lane dicen que los 30 años se asocian tradicionalmente con esta crisis por dos razones: el reloj biológico femenino y las autopreguntas que usualmente la gente se hace sobre quién se es y en dónde se está a esa edad.

“A los 30 ya se han tenido dos décadas para obtener experiencias y entender qué se va o no aceptar en una relación. También, con suerte, se ha tenido suficiente tiempo para conocerse a sí mismo, y no hay nada más atractivo que una mujer que sabe quién es. Así que, independientemente de la edad, cuando no se está donde se quiere a esa edad en la vida amorosa, tal vez conviene retomar la atención en sí mismo y cultivar experiencias e intereses que generen confianza y sentido de sí mismo”, ahondan las conductoras del programa podcast.

Algunas de las causas

En su libro, con el mismo título del programa, Spera y Lane desglosan algunas de las razones más comunes por la que las personas están solteras.

1. Muchas opiniones al mismo tiempo

Al tener más de tres personas como asesoras o consejeras cuando se tienen preguntas o inquietudes tras haber tenido una cita surgen opiniones contrarias y se termina con una mezcolanza en la cabeza para abordar las cosas. “Cuando se trata de [relaciones amorosas] lo mejor es seguir el instinto propio”, dicen las entrevistadas en su libro.

2. Se está en un permanente ‘Insta-Dating’

Debido a que hay un suministro interminable de perfiles en los sitios de dating (o para hacer citas), a veces resulta difícil ver a las personas que se tienen de frente, a pocos pasos, que son mucho más perfectas que aquellas que se están escogiendo para conocer en los servicios de citas.

3. No se deja nada para el misterio

Es importante guardar algunos aspectos de la vida para el misterio cuando se empieza a salir con un chico nuevo.

“Si crees que le falta algo de misterio para establecer una relación, he aquí algunas pautas para crearlo: no expliques en exceso por qué no puedes aceptar una invitación a salir, no te pases todo el día enviando mensajes de texto con todos los detalles mundanos de tu vida y no trates de ponerlo celoso o captar su atención mediante una excesiva publicación de tus actividades en las redes sociales”, dicen las entrevistadas.

4. Se muestra la preocupación por la soltería

Al igual como las mascotas huelen a las personas que sienten miedo o están ansiosas, las personas pueden oler la desesperación que algunas mujeres sienten al verse solteras a cierta edad y, esa ansiedad, en lugar de acercar, puede alejar más bien a los hombres que se conocen y pueden ser la pareja potencial que se busca.

5. Falta de confianza en sí misma

“Incluso las personas más maravillosas, pueden carecer de confianza en sí mismas. Cuando se les pide que hablen a cerca de ellas, algo común en la conversación de una primera cita, desacreditan o niegan cualquier atributo positivo sobre ellas mismas. ¡No hagas esto! Recuerda lo que tú piensas sobre tu misma y concéntrate en construir tu propio valor personal fuera de una relación”, señalan Spera y Lane.