Cancelan alerta en escuela del estado de Washington tras reporte de tiroteo

Autoridades de la ciudad de Des Moines, en el estado de Washington, estuvieron en alerta por varias horas por el reporte de un tiroteo registrado en el centro escolar Highline College, pero tras una exhaustiva investigación, se determinó que no había señas de peligro y se suspendió la alarma.

Des Moines se ubica a 15 millas al sur de la ciudad de Seattle y se informó que el colegio Highline tiene aproximadamente 17 mil estudiantes.

Agentes revisaron cada rincón del lugar y reportaron que no hay heridos, víctimas fatales o señas de que se viva un peligro inminente, aunque la investigación continúa hasta nuevo aviso para determinar exactamente que provocó dicha alarma.

Cabe mencionar que personal de primeros auxilios reportó que dieron atención médica a dos personas, pero fue porque ambas sufrieron un severo ataque de ansiedad.

Ante lo sucedido, autoridades escolares suspendieron clases y actividades en todas sus instalaciones para lo que resta de este viernes.

Anxious family members wait to be reunited with loved ones as lockdown at Highline College after response to possible shots fired is lifted. #komonews pic.twitter.com/AMTduxMrVT

— Dan Strothman (@DStrothmanKOMO) February 16, 2018