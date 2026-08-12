7 alimentos a evitar para bajar el colesterol, según un cardiólogo

Cuando un especialista en marcapasos explica y recomienda cómo gestionar los alimentos para controlar el colesterol y los triglicéridos de forma natural, hay que prestar especial atención para reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

El colesterol y los triglicéridos altos representan un problema de salud pública en Estados Unidos por su fuerte vínculo con enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones graves. Los datos de la American College of Cardiology (ACC) son contundentes: 1 de cada 4 adultos tiene colesterol LDL (“malo”) alto y alrededor del 25–26% de los adultos tiene triglicéridos elevados (≥ 150 mg/dL).

¿Por qué el colesterol es necesario para el cuerpo?

El cardiólogo y especialista en marcapasos, doctor Roberto Yano, explica cuál es la función del colesterol: es una grasa esencial para el buen funcionamiento del cuerpo de todos los seres humanos.

“El colesterol es un componente crucial de las membranas de nuestras células, se utiliza para producir nuestras hormonas (como la testosterona) y también es un precursor de la vitamina D”.

Es decir, el colesterol es necesario para el funcionamiento del organismo; sin embargo, “el problema ocurre cuando el colesterol se eleva, ya sea por factores genéticos o por factores externos relacionados con nuestra alimentación y hábitos de vida”.

Cuando el colesterol se vuelve un riesgo para la salud

Seguir una dieta con bajo consumo de fibra y una alta ingesta de carbohidratos refinados, productos de origen animal y grasas trans; son detonantes activos del colesterol alto. Crédito: Shutterstock

En términos sencillos, el Dr. Yano explica que cuando el colesterol HDL (colesterol bueno) es bajo, o cuando el colesterol LDL (colesterol malo) es alto, aumenta la posibilidad de desarrollar enfermedades cardíacas. Asimismo, cuando los triglicéridos están elevados, también se incrementa el riesgo cardiovascular.

Esto se debe a que el exceso de colesterol LDL favorece la formación de placas ateroscleróticas, las cuales pueden obstruir el flujo sanguíneo con el tiempo. De hecho, sostiene que si una placa aterosclerótica se rompe en una arteria cerebral, puede provocarse un accidente cerebrovascular con consecuencias irreversibles.

Otras consecuencias del colesterol alto incluyen la acumulación de grasa en las arterias de las extremidades inferiores, manifestándose con síntomas de mala circulación y dolor al caminar.

“Cuando hay un estrechamiento de las arterias que llevan sangre al corazón, se puede experimentar dolor en el pecho (angina), o en casos más graves, sufrir un infarto de miocardio, que ocurre tras la oclusión completa de una arteria coronaria”.

El colesterol elevado también contribuye a la hipertensión arterial, ya que las placas de grasa rigidezan y estrechan las arterias. Adicionalmente, se vincula de forma estrecha con la diabetes tipo 2, debido a que los niveles lipídicos alterados aumentan la vulnerabilidad metabólica.

7 alimentos a moderar o evitar para controlar el colesterol

Las personas con colesterol alto deben moderar o eliminar ciertos alimentos y adoptar hábitos de vida saludables que incluyan actividad física y una dieta equilibrada:

Carnes procesadas

Las salchichas, el tocino y los embutidos no deben formar parte habitual de la dieta si existe colesterol elevado, pues son ricos en grasas saturadas y sodio, lo que empeora el perfil lipídico y eleva la presión arterial. Además, contienen nitritos y nitratos (conservantes asociados a inflamación sistémica). A nivel nutricional, carecen de compuestos antiinflamatorios o antioxidantes, a diferencia de fuentes proteicas como el pescado y las legumbres.

Carnes rojas grasas

El Dr. Roberto Yano advierte que evitar las carnes procesadas y las frituras es clave para prevenir placas ateroscleróticas y cuidar las arterias Crédito: Shutterstock

Cortes como la costilla contienen un alto porcentaje de grasa saturada. Es preferible optar por proteínas magras como el pollo, el pavo, el pescado o cortes vacunos magros (como el lomo o el filet mignon).

Lácteos enteros

La leche entera, la mantequilla y los quesos maduros o grasos deben reducirse. En su lugar, son excelentes aliados la leche descremada, el yogur descremado, el requesón, el queso fresco o el queso ricotta, que aportan menos grasas saturadas.

Frituras

La comida frita es perjudicial para la salud cardiovascular debido a sus altas concentraciones de grasas saturadas y grasas trans. En lugar de freír, se recomienda cocinar al horno o a la plancha, agregando hierbas aromáticas antiinflamatorios para realzar el sabor.

Repostería y dulces industrializados

Un experto en diabetes recuerda que regular los niveles de azúcar en sangre es la estrategia principal para prevenir enfermedades coronarias. Crédito: Shutterstock

La combinación de azúcar refinada y grasas añadidas en los productos de panadería incrementa rápidamente los triglicéridos. El exceso de azúcar favorece el aumento de peso, lo cual disminuye el colesterol HDL. Se sugiere realizar sustituciones inteligentes en casa usando harina integral, harina de almendras o harina de avena, y endulzar con frutas maduras.

Comida rápida (Fast Food)

Los alimentos ultraprocesados y los aditivos ocultos aumentan los niveles de colesterol en sangre. Crédito: Shutterstock

Opciones como hamburguesas comerciales, papas fritas y pizzas procesadas fomentan un proceso de inflamación continua, aportan calorías vacías, alto contenido de sodio y conservantes. Esto puede derivar en fatiga, retención de líquidos y sobrepeso.

Aceite de coco

La evidencia no miente: el consumo de aceite de coco puede disparar los niveles de colesterol LDL. Consulta siempre a expertos antes de seguir modas nutricionales. Crédito: Shutterstock

A pesar de ser un aceite vegetal de consumo popular, la evidencia científica y los especialistas recuerdan que es extremadamente rico en grasas saturadas, por lo que debe consumirse con estricta moderación si existe hipercolesterolemia. Es recomendable priorizar aceites ricos en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, como el aceite de oliva virgen extra, el aceite de aguacate, el aceite de linaza (rico en omega-3) o el aceite de canola (sin someter a altas temperaturas).

Para finalizar, recuerden que incluir frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y pescados azules ricos en omega-3 siempre será una garantía para la salud cardiovascular.

“La clave para el éxito de una dieta es consumir todo con moderación. Tengas o no el colesterol alto, es necesario mantener una alimentación equilibrada y variada”, concluye.

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