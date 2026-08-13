Padre mató a su niña de 9 años en viaje de Canadá a Nueva York tras fingir secuestro: hallado culpable

Un jurado declaró culpable a Luciano Frattolin de haber matado a su hija Melina de 9 años y luego ocultar su cuerpo, durante un viaje de Montreal (Canadá) a Nueva York en el verano de 2025.

El veredicto de los 12 jurados se alcanzó apenas una hora después de iniciadas las deliberaciones el lunes en un tribunal en Elizabethtown, localidad en el condado Essex de Nueva York. Los familiares de Melina se abrazaron y sollozaron mientras se leían los veredictos de culpabilidad, describió Canadian Press.

La fiscalía argumentó que Frattolin (46) ahogó a su hija. La niña canadiense fue hallada muerta en un estanque poco profundo en Ticonderoga. Ella y su padre habían viajado desde Montreal a Nueva York para pasar unas vacaciones. Melina vivía a tiempo completo con su madre, quien tenía la custodia de la menor, según la estación radial WAMC.

Las imágenes de cámaras de seguridad mostraron a Frattolin y su hija en Saratoga Springs alrededor de las 5:30 p.m. del 19 de julio de 2025, según la policía. Aproximadamente una hora después, Melina habló con su madre y le dijo que ella y su papá estaban regresando a Canadá.

Más tarde, esa noche Frattolin denunció la desaparición de Melina, afirmando a las autoridades que no la habí visto después de que él se detuviera cerca del lago George. A la mañana siguiente se emitió una Alerta Amber, pero los investigadores señalaron que encontraron inconsistencias en el relato del padre y ninguna prueba de que hubiera ocurrido un secuestro, acotó USA Today.

El cuerpo de Melina fue hallado al día siguiente en una zona boscosa en Ticonderoga, a unos 64 kilómetros (40 millas) del lugar donde Frattolin había dicho que ella había desaparecido, informó CBS News. La autopsia reveló que la niña murió por asfixia debido a ahogamiento y la muerte fue determinada como un homicidio, según un comunicado de la Policía Estatal de Nueva York (NYSP).

La fiscalía presentó datos de teléfonos móviles y del vehículo que, según afirmaron, situaban a Frattolin cerca de la zona donde se encontró el cuerpo de Melina. Alegaron que Frattolin mató a su hija después de que ella hablara con su madre el 19 de julio y que posteriormente ocultó el cuerpo en la zona boscosa. El fiscal de distrito del condado Essex, Michael Langey, calificó las pruebas digitales como cruciales para localizar a la niña.

Los investigadores hallaron documentos en su vehículo en los que Frattolin escribía sobre llevar a su hija hasta “el final”. “Era algo que, al leerlo, dejaba claro que definitivamente había un plan“, declaró el fiscal Langey, según la CBC (Canadian Broadcasting Corporation). “Sin duda, él sabía que una vida llegaría a su fin en algún momento de esas vacaciones, fuera cual fuera el destino”.

Frattolin será sentenciado el 14 de octubre. Se enfrenta a una pena obligatoria de entre 26 años y cadena perpetua.

Crímenes entre parientes

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Esta semana Ahmed H. Hemedan, joven de 20 años, fue acusado de intento de homicidio por supuestamente atacar a su hermana cuando ella estaba al volante, provocando que su auto cayera al río Hudson en Albany, capital estatal de Nueva York. En julio Sarah Myers (44) y su madre Amy Steadman (64) se quitaron la vida después de matar a los cuatro niños de ella en un hogar en el norte del estado Nueva York, en medio de una pelea de custodia con su ex esposo, según la policía.

Igualmente el mes pasado Joseph Horner, joven maestro de música, fue acusado como sospechoso de haber violado y matado a su cuñada Victoria Castle (25) al estrangularla en Long Island (NY). También dos madres fueron halladas muertas en pocos días en hogares en Queens (NYC) y en ambos casos sus hijos fueron detenidos como sospechosos. Además días después del brutal homicidio a balazos de Julia Anderson (39) dentro de su auto en El Bronx (NYC), su tío fue detenido y la policía sospecha que el crimen fue consecuencia de una disputa sobre quién heredaría la casa que compartían.

En mayo Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey.

En marzo un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey. En febrero Henry McGowan, hombre de Nueva York que estranguló a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda, fue declarado “no culpable” por padecer demencia.

En octubre de 2025 un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo antes de provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC). En diciembre Wei Hou, un hombre con antecedentes penales, fue acusado de haber matado a golpes a su madre de 76 años en un apartamento del Lower East Side de Manhattan (NYC). En noviembre Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC).

También en noviembre Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. Además Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de haber ultimado a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

En octubre de 2025 una niña latina fue hallada muerta en un contenedor de basura en Connecticut y su madre, tía y padrastro fueron acusados de maltratarla fatalmente

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). También ese mes un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales. En julio de 2024 Dimone Fleming fue acusada de matar a sus niños de 11 meses y 3 años en un refugio en El Bronx.

En marzo de 2024 un niño latino murió quemado en un auto en llamas y su padre fue acusado de provocar ese incendio en Nueva Jersey. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York. En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y esposo y luego a sí misma en un hogar que iba a ser desalojado en NJ.

En noviembre de 2023 un adolescente latino fue detenido en El Bronx (NYC) como sospechoso de matar a tres parientes en un hogar, incluyendo su padre y su hermanito. También un joven de 23 años fue arrestado y acusado de matar a balazos a sus padres y hermano mayor dentro de su hogar en Nueva Jersey.

En octubre de 2023 dos niños y sus padres fueron encontrados muertos dentro de una casa en Nueva Jersey en lo que las autoridades creen que fue un homicidio suicidio. En agosto de ese año un hispano mató a puñaladas a su pareja y dos bebés, y luego a sí mismo, dentro del apartamento que tenía asignado como “súper” en un edificio en el Upper West Side de Manhattan (NYC).

Igualmente en 2023 August Velasco fue detenido como sospechoso de haberle quitado la vida a su padre de 76 años a golpes y usando un cuchillo en su hogar en Yonkers (NY). En el otoño de 2022 un hombre le disparó fatalmente a su madre y su esposa y luego condujo más de 12 millas hasta un campo de tiro en Newstead (NY), donde mató a su padre y luego a sí mismo. En julio de ese año una madre hispana de 36 años se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury de Connecticut.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda