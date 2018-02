Hermana de Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa

Renunció a tu pensión ….. Abogada ( la pensión es irrenunciable) Hoy para seguir el circo pretendieron entregar en el medio de la calle unos “cheques” al abogado rodrigo Carmona ….alegando eran los recibidos por pensión alimenticia de Matías… El pidió ( Lic Rodrigo Carmona de mi mi hermano ) que se hiciera frente al juez y en el juzgado … A los pocos minutos una vez ahí y frente al juez No los entregaron y dijeron que no era dinero de pensión y que la pensión es irrenunciable ( algo que mi hermano dijo desde el dia que irresponsablemente la señora con su cara de lechuga lo expresó ) Que pretenden? Cual es el circo? No tienen vergüenza? Y el juez? Piensa tomar algún día una decisión? Existe o no la justicia? de verdad que cada día deja más en vergüenza a toda mujer que pueda llamarse madre! Doble discurso. Doble cara. Ellas dos tienen un enredo de espíritu; y muy mal asesorada por su comité de odio, y siguen mintiendo descaradamente, esto es una burla al Juez y al sistema jurídico de Mexico! Inconcebible que las autoridades pertinentes no tomen las acciones correspondientes. Por otro lado, usted que me lee, cree que es normal esta forma procesal donde nadie se pronuncia desde un plano legal? Y las acciones de este tipo se tapen o pasen desapercibidas? Vieron todos que dijo que eran los cheques de pensión hasta con notario! Y luego LO NIEGAN!!!

