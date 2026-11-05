Tragedia en El Bronx: niña de 2 años murió al caer desde una ventana del quinto piso

Una niña de apenas 2 años murió después de caer desde la ventana de un apartamento ubicado en el quinto piso de un edificio de El Bronx. El accidente ocurrió la noche del martes 3 de noviembre en East 138th Street, en el vecindario de Mott Haven, y es investigado por la Policía de Nueva York (NYPD).

La pequeña, identificada como Julia, habría conseguido retirar los paneles laterales de plástico tipo acordeón que cubrían el espacio junto a una unidad de aire acondicionado instalada en la ventana. Después logró pasar por la abertura y cayó hacia un callejón en la parte trasera del inmueble, de acuerdo con CBS News New York.

Los servicios de emergencia trasladaron a la menor al Harlem Hospital, donde fue declarada muerta, según la Policía. En el lugar comenzaron a colocar flores, veladoras y globos como homenaje a la niña.

La familia recuerda los últimos momentos de Julia

Thessa Wilcox, madre de la pequeña, relató el impacto de encontrar a su hija fuera de la vivienda. En declaraciones recogidas por CBS News, describió la escena de la siguiente manera: “Ella ya no estaba. Estaba fuera de la ventana. No podía creerlo”.

“Ahora, mi bebé ya no está y no puedo traerla de vuelta”, manifestó la madre.

Chayanne Polanco, padre de Julia, pidió a otras familias que no den por sentado el tiempo que tienen con sus hijos. “Asegúrense de decirles que los aman todas las noches. Abrácenlos”, expresó.

El testimonio de los padres se sumó al de José Sosa, el superintendente del edificio, quien dijo que fue la primera persona en llegar hasta la menor. Sosa contó que la encontró tendida boca abajo y que comprendió que no tenía signos de vida.

Qué se sabe sobre el aire acondicionado y la ventana

Uno de los aspectos centrales de la investigación es la forma en que estaba asegurada la unidad de aire acondicionado. La familia explicó que instaló el equipo por su cuenta. Sosa señaló que los paneles laterales de plástico que ocupaban el espacio entre el aparato y el marco de la ventana estaban sujetos únicamente con cinta adhesiva.

Según el superintendente, Julia pudo retirar esos paneles y atravesar el hueco. No se ha difundido una reconstrucción técnica completa de la instalación, por lo que las circunstancias precisas todavía deben establecerse.

Este accidente pone de relieve un riesgo doméstico: una ventana abierta o parcialmente bloqueada por un equipo de climatización no necesariamente constituye una barrera segura para un niño pequeño. Los paneles extensibles que acompañan a algunos aires acondicionados cubren los espacios laterales, pero no deben confundirse con una protección diseñada para impedir caídas.

En viviendas con niños, conviene revisar que los equipos estén instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante y que los elementos laterales permanezcan firmemente sujetos. También es importante mantener muebles y otros objetos lejos de las ventanas, pues pueden facilitar que un menor alcance una abertura. Las ventanas deben contar con dispositivos de seguridad adecuados, sin bloquear las salidas de emergencia.

La Policía investiga la caída en Mott Haven

La NYPD mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente. Hasta el momento, la Policía indicó que no sospecha de la comisión de un delito. La revisión del lugar permitirá establecer qué ocurrió antes de la caída.

Mientras avanzan las investigaciones, vecinos y familiares han comenzado a construir un pequeño memorial entre los edificios, en el punto donde cayó Julia. Las flores, las veladoras y un globo recuerdan a una niña cuya muerte ha conmocionado a la comunidad de Mott Haven.

La familia pidió que la tragedia sirva como llamado de atención para otros hogares. Por ahora, no se han informado cargos ni detenciones relacionados con el caso.

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