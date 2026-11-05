Incendio en Brooklyn deja 6 muertos y 9 heridos en una vivienda de Sunset Park

Un devastador incendio de 3 alarmas registrado durante la madrugada de este jueves 5 de noviembre dejó 6 personas muertas y 9 heridas en una vivienda de dos pisos en el vecindario de Sunset Park, en Brooklyn. La intensidad de las llamas obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia que involucró a decenas de unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

El fuego consumió gran parte del inmueble ubicado en el 653 de la calle 58. 4 residentes fueron encontrados sin vida cuando llegaron los bomberos, mientras que otras 2 personas fallecieron posteriormente en hospitales, confirmó el alcalde Zohran Mamdani durante una conferencia de prensa en el lugar de la tragedia.

Las 6 víctimas eran adultas. Además, 4 civiles resultaron heridos, mientras que 3 bomberos y 2 policías sufrieron lesiones menores durante las labores de respuesta.

“Estoy desconsolado al anunciar que 6 neoyorquinos perdieron la vida”, expresó Mamdani, quien pidió un momento de reflexión por las víctimas y sus familias, así como por las personas que resultaron heridas.

Bomberos llegaron en menos de cuatro minutos y controlaron el fuego

La primera llamada de emergencia fue recibida a la 1:39 a.m. (ET), cuando un vecino alertó sobre el incendio en la propiedad de Sunset Park. Según el alcalde, los bomberos llegaron en menos de 4 minutos. El primer subcomisionado del FDNY, Daniel Flynn, precisó que el tiempo de respuesta fue de 3 minutos y 18 segundos.

Al llegar, los equipos encontraron llamas intensas en el sótano y en los 2 pisos de la construcción. El fuego salía por las ventanas y alcanzaba la entrada principal, mientras varias personas permanecían atrapadas en el interior.

La emergencia requirió la participación de 74 unidades y 231 integrantes del personal de bomberos y servicios médicos de emergencia. Después de varias horas de trabajo, las autoridades consiguieron controlar el incendio a las 4:28 a.m. (ET).

Flynn destacó que los bomberos y paramédicos consiguieron rescatar a 4 personas del inmueble y trasladarlas a hospitales cercanos. 2 de ellas permanecían con vida al momento de su declaración, mientras que las otras dos fallecieron posteriormente.

El funcionario atribuyó a la intervención de los equipos de emergencia la posibilidad de salvar vidas que, de otra manera, también podrían haberse perdido.

El jefe de Operaciones del FDNY, Kevin Woods, explicó que los rescatistas tuvieron que ingresar por una entrada trasera para llegar hasta dos personas atrapadas en el primer piso, detrás de unas rejas colocadas en las ventanas.

La operación tampoco estuvo exenta de riesgos para los propios bomberos. Parte de las escaleras interiores se derrumbó, por lo que los equipos tuvieron que colocar una escalera portátil para acceder desde el primer hasta el segundo piso. Las autoridades comenzaron a evaluar la estabilidad estructural del inmueble y anunciaron que mantendrían personal en el lugar.

Las casas de madera facilitaron la propagación de las llamas

Woods explicó que la construcción formaba parte de una hilera de viviendas con estructuras de madera, conocidas por el FDNY como row frames. Los techos, pisos, paredes y revestimientos exteriores estaban fabricados con este material, una característica que favorece la rápida propagación del fuego.

Los bomberos tuvieron que actuar con rapidez para impedir que las llamas alcanzaran las propiedades contiguas. El jefe de Operaciones señaló que identificaron daños por propagación en el edificio ubicado a la derecha del inmueble siniestrado, aunque consiguieron evitar una extensión mayor.

Una de las viviendas vecinas sufrió algunos daños, pero el incendio quedó contenido antes de consumir otras propiedades de la cuadra.

El operativo también tuvo consecuencias para residentes de edificios cercanos. Mamdani informó que 8 personas tuvieron que abandonar sus viviendas y fueron trasladadas a hoteles, con apoyo de la Cruz Roja para atender sus necesidades inmediatas.

Investigan posibles baterías de litio y antecedentes de la propiedad

La causa del incendio todavía no ha sido determinada. El alcalde aseguró que el FDNY realizará una investigación exhaustiva y que los resultados se compartirán con la ciudadanía una vez que concluya el trabajo de los especialistas.

Sin embargo, fuentes policiales señalaron que en el lugar fueron encontradas baterías de iones de litio, utilizadas habitualmente en bicicletas eléctricas y scooters. Estos dispositivos han estado relacionados con otros incendios de rápida propagación registrados en Nueva York.

Sam Ni, un integrante de la comunidad que conversó con una mujer que consiguió escapar de la vivienda, aseguró que la sobreviviente le comentó que había visto 2 bicicletas eléctricas dentro de la casa y que ninguna estaba conectada para cargarse.

El concejal de Queens Phil Wong, integrante del Comité de Bomberos y Gestión de Emergencias, confirmó que se encontraron varias bicicletas. No obstante, advirtió que todavía no podía afirmar que una batería hubiera iniciado el fuego, aunque consideró posible que hubiera acelerado su propagación.

Otro elemento que podría formar parte de la investigación son las denuncias previas relacionadas con el inmueble. El Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) acudió 4 veces a esa dirección: el 9 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, así como el 13 de febrero y el 10 de agosto de 2026.

Las visitas respondieron a quejas vecinales sobre una posible conversión ilegal del sótano y trabajos de construcción realizados sin los permisos correspondientes. Sin embargo, los inspectores no consiguieron ingresar a la propiedad y las denuncias fueron cerradas conforme a los procedimientos del departamento.

Mientras los investigadores buscan establecer qué provocó el incendio, las autoridades reiteraron la importancia de contar con un plan de seguridad familiar.

Flynn pidió a los neoyorquinos identificar las rutas de evacuación de sus viviendas, establecer cómo alertar a los demás integrantes del hogar y saber de antemano qué hacer cuando comienza un incendio.

Para Sunset Park, el operativo terminó, pero la tragedia apenas comienza a dejar sus consecuencias entre los vecinos que perdieron a seis integrantes de su comunidad.

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