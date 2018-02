Activistas, políticos y hasta el rapero Ja Rule piden acciones urgentes para NYCHA

Durante una manifestación criticaron que el alcalde De Blasio siga manteniendo en su cargo a la presidenta de esa agencia

La crisis por la que atraviesan la mayoría de edificios de Vivienda Pública de NYCHA, donde el 80% de los más 400,000 inquilinos ha tenido que soportar problemas con la calefacción o el agua caliente, sigue sin resolverse y es urgente que la Administración De Blasio le meta la mano a la problemática.

Así lo denunció este martes en las escalinatas de la Alcaldía el concejal Ritchie Torres, presidente del Comité de Supervisión e Investigaciones del Concejo Municipal, quien aseguró que más allá de los recursos que le hacen falta a NYCHA y los recortes federales, el mandatario local debe hacer un revolcón de los funcionarios ineficientes.

“NYCHA necesita muchos más fondos para manejar la necesidad de 25 mil millones que tiene, pero necesita también un nuevo liderazgo, unos administradores más efectivos”, aseguró el concejal Torres, quien recalcó que mientras el alcalde De Blasio no despida de su cargo a la actual presidenta de NYCHA, Shola Olatoye, las soluciones a la crisis se ven muy lejanas. “El Alcalde está enviando el mensaje de que no debe haber responsabilidad en las posiciones altas de la Autoridad de Vivienda”, comentó el político durante la protesta, a la que asistieron decenas de activistas e inquilinos de NYCHA, al igual que el famoso rapero Ja Rule, quien se sumó a las críticas.

“El Alcalde y el Gobernador deberían avergonzarse de sí mismos. Ellos (los residentes de NYCHA) son estadounidenses, neoyorquinos que viven en condiciones del tercer mundo, y no debería ser así”, dijo el cantante, quien destacó que a pesar de que la Administración Trump tiene responsabilidad en la crisis por recortar fondos, deben ser la Ciudad y el Estado quienes tomen el toro por los cuernos. “¿Cómo los niños van a poder ir a la escuela y aprender si al llegar a casa ni siquiera hay calefacción ni agua caliente?”, advirtió el rapero.

Luz Concepción, líder de la organización Community Voices Heard, reconoció que NYCHA enfrenta problemas financieros, pero criticó que el Alcalde no parezca interesado en adoptar medidas de raíz para aliviar los problemas de los inquilinos vulnerables e instó a que se cree un comité especial que audite todos los gastos de la Autoridad de Vivienda Pública.

“Él tiene que botar a Shola. Si él no la bota, él tiene que bajarse del puesto. Se tiene que limpiar la casa de NYCHA completa, los ejecutivos, todos tienen que salir”, dijo la activista. “Hay que poner gente que realmente quiera ayudar a los inquilinos como gente, porque somos humanos, no somos puercos, no somos perros. Pagamos renta y tenemos derecho a nuestros servicios”.

Salen en su defensa

La oficina del gobernador Cuomo se ha defendido diciendo que el Estado ha entregado a NYCHA más de $300 millones en fondos capitales.

Entre tanto, Jasmine Blake, vocera de NYCHA destacó que esa agencia tiene serios problemas económicos que no se pueden negar al momento de hacer análisis sobre las necesidades en los edificios.

“Agradecemos a cualquier persona con una plataforma que llame la atención sobre los asuntos críticos de financiación que enfrenta NYCHA”, dijo la funcionaria refiriéndose a la participación del rapero en la protesta. “Esperamos que la manifestación resalte los recortes catastróficos propuestos por la Administración Trump y la necesidad de apoyar la vivienda pública como recurso vital”.

Consultamos a la oficina del alcalde De Blasio sobre su postura ante las críticas por seguir manteniendo en el cargo a la presidenta de NYCHA, pero no se refirieron al tema y una de sus asesoras manifestó que los comentarios de NYCHA hablan por toda la Administración, aunque esa agencia tampoco se refirió a las críticas contra el mandatario.