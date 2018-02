Presidenta de NYCHA rinde cuentas por crisis de calefacción

La funcionaria fue duramente criticada y no supo responder a muchos cuestionamientos sobre las severas fallas que tienen aguantando frío a 320,000 neoyorquinos

Shola Olatoye, presidenta de la Autoridad de Viviendas Públicas (NYCHA), donde viven más de 400,000 inquilinos, llegó muy temprano este martes al Concejo Municipal a rendir cuentas por la crisis de calefacción que se registra en miles de apartamentos de neoyorquinos de bajos recursos en la Gran Manzana. En una audiencia pública los concejales le reclamaron a la funcionaria por tener a más de 320,000 residentes aguantando frío y sin agua caliente durante este invierno, y tras decenas de cuestionamientos por parte de inquilinos sobre las fallas en la prestación de servicios esenciales, la jefa de NYCHA salió “quemada” de su cita.

No solo no supo responder a muchas de las interrogantes sino que el equipo de asesores que la acompañó, admitió fallas para hacerle frente a la crisis, como la reducción en los últimos dos años de casi el 30% de los empleados encargados de revisar y reparar las calderas. El número de técnicos pasó de 391 a 248.

“Cuántas veces NYCHA ha violado la ley de proveer calefacción a los inquilinos”, preguntó el presidente del Concejo Corey Johnson, quien advirtió que ha habido un mal manejo, hasta el punto que las autoridades de Vivienda Pública no dispararon las alarmas a tiempo para pedir ayuda.

“Estoy asombrado. Sabíamos que esto era malo, pero esto es otra cosa (…) ¿Cómo diablos dejaron que esto pasara. Cómo llegamos a este punto?”, criticó Johnson, al tiempo que exigió que se adopten acciones inmediatas para contratar a más personal e instalar equipos y se resuelva la falta de calefacción lo más pronto posible y no hasta el 2022, fecha en la que está pautado terminar todas las obras relacionadas con las calderas.

“Primero nos enteramos que ustedes no estaban inspeccionando los asuntos de plomo. Después supimos que no están brindando calefacción ni agua caliente ¿Qué sigue después? No podemos simplemente sentarnos acá y esperar a que se nos caiga el otro zapato”, agregó el presidente del Concejo, advirtiendo que revisarán de manera extensiva los archivos y los datos de NYCHA para ver a donde los llevan esas investigaciones.

Y tras presentar las cifras, que muestran que entre octubre 1 del año pasado y el 22 de enero de este año 323,090 inquilinos de NYCHA tuvieron problemas de calefacción y 320,483 de agua caliente, el concejal Ritchie Torres, presidente del Comité de Supervisión e Investigaciones del Concejo cuestionó a los funcionarios por no tener un plan efectivo de acción inmediata, que pone en riesgo a los inquilinos.

Olatoye intentó defenderse

“Este invierno se presentó el período más largo de días con temperaturas debajo del punto de congelamiento que se hayan experimentado en 60 años, e incluso con preparación significativa, la infraestructura vieja de NYCHA y el personal dedicado no habría podido hacerle frente”, dijo la presidenta de NYCHA. “Nuestros residentes se llevaron la peor parte de las interrupciones, algo que todos coincidimos que es inaceptable (…) estamos haciendo todo lo que podemos trabajando contra el reloj para restaurar la calefacción tan pronto como sea posible, pero tenemos que ir a la raíz del problema y asegurar suficientes fondos”.

El concejal Rafael Salamanca, de El Bronx, criticó las respuestas de Olatoye y de paso al alcalde De Blasio por la falta de acciones para poner freno a la crisis que viven los inquilinos de viviendas públicas.

“El Alcalde tiene que botarla o pedirle que renuncie, porque es obvio que ella no está manejando esta agencia bien y hasta que el Alcalde no tome esta decisión, no sabremos entonces que verdaderamente está prestándole atención a este problema. El no está interesado en resolver este problema”, comentó Salamanca, exigiendo que el mandatario ordene las labores de reparación de calderas ya mismo. “Es obvio que las decisiones que han tomado de reducir posiciones de gente para mantener las boilas para ahorrarse dinero, fueron equivocadas dejando a más de 100,000 apartamentos aguantando frío y está en manos del Alcalde, como el hombre más poderoso de Nueva York solucionar esto”, dijo el político de El Bronx.

Entre tanto, el concejal Carlos Menchaca, de Brooklyn, se mostró a favor de darle una segunda oportunidad a la presidenta de NYCHA para que muestre una labor efectiva, pero advirtió que hace falta que enfoque los recursos de esa agencia en necesidades básicas, como la calefacción.

“Qué bueno que ellos escucharon directamente de los residentes lo que está pasando de sus propias voces, pero es preocupante ver que hicimos muchas preguntas y no tenemos respuestas, ni sabemos lo que está pasando con el manejo de los técnicos de calefacción”, comentó Menchaca.

“Ciudadanos de tercera clase”

Luz Concepción, líder de la organización Community Voices Heard, y exempleada de NYCHA, dijo que detrás de la falta de acciones de agencia para resolver la crisis hay otros intereses.

“Ella está mintiendo, no sabe y no conoce nada de lo que está pasando y no arreglan nada porque quieren cansarnos para sacarnos de aquí y no dar servicios para que la gente se enferme y se muera y así poner esos edificios con desarrolladores. Nos tratan como ciudadanos de tercera clase”, aseguró la activista, quien culpó directamente al alcalde De Blasio por la crisis. “Yo hablé con él y le dije lo que necesitábamos y él no ha hecho nada. Así que, o él la bota (a la jefa de NYCHA) o el Alcalde tiene que renunciar. ¿O vamos a esperar a que todo mundo se muera?”.

La puertorriqueña Carmen Quiñones, quien vive en los edificios de NYCHA de la calle 103 y Columbus, en Manhattan, también le pidió al mandatario local que “no se quede de brazos cruzados” ante la crisis.

“Esta mañana cuando yo me levanté no tenía agua. Ni siquiera fría y tuve que ir a la nevera mía para lavarme la cara y venir aquí. La gente se está muriendo de frío en las viviendas públicas. Esto es una crisis y está igual que la crisis que está pasando en Puerto Rico. La gente se está muriendo y esta gente está así como si nada”, dijo la boricua.

Al final y luego de las casi seis horas que se extendió la audiencia, la presidenta de NYCHA se fue del reciento muy mal parada, y como aseguró uno de los asistentes, que le miró sus zapatos: “así como tiene esas suelas, quemadas, así está saliendo ella de aquí… se tiene que ir”.

La Administración De Blasio no respondió cuál es la postura del mandatario sobre la petición de que despida a la presidenta de NYCHA, pero a través de un comunicado, Olivia Lapeyrolerie, vocera de la Alcaldía, defendió el compromiso que la Ciudad tiene para resolver la crisis de calefacción.

“Este Alcalde está poniendo recursos reales para atacar estos problemas, incluidos $13 millones para hacer frente a emergencias de calefacción este invierno y $ 200 millones para abordar problemas de calderas a largo plazo”, comentó la funcionaria.

NYCHA en cifras: