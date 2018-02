Video: Karla Souza admite haber usado sus encantos para obtener trabajo

Una entrevista del pasado está siendo usada en contra de la actriz

Karla Souza ha sido noticia esta semana al revelar que fue violada por un director mexicano. Desde que se destapó el escándalo, las redes sociales han estado debatiendo el caso y ahora una entrevista del pasado está siendo usada en contra de la actriz.

En un video del canal de YouTube EstiloDF del 2014, se le cuestiona a Souza que no haría dentro de su carrera como actriz.

“Cometí muchos errores cuando empecé… llegué a México con muchísima ambición. Cuando te pisoteas a ti misma por un sueño que tienes, hay un problema que se puede volver más grave“, dijo.

Karla después reveló que usaba sus encantos para obtener trabajo.

“Cuando yo veía que a un productor quizás yo le gustaba, yo usaba esa relación para en algún momento recibir un papel o alguna promoción de parte de él“, reveló.

Souza dijo que en su primera película tuvo una escena de desnudo que le costó mucho aceptar en realizar.

“Después de muchos años me di cuenta que… hoy no lo haría, no lo haría porque mi cuerpo ya vale muchísimo más en mi propia cabeza… antes quizás no”, agregó.

Karla Souza termina el tema diciendo que lo vivido lo ve como aprendizajes de vida.

¡Mira la entrevista de Karla Souza empezando en el minuto 13!