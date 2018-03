Exluchadora y actriz porno Sunny se convierte en fugitiva de la justicia

Estaba fugitiva de la justicia

Las cosas andan mal para Sunny, la exestrella de la lucha libre en el circuito de WWE, que luego pasó a ser actriz porno.

Sunny, cuyo nombre real es Tammy Sytch, fue arrestada en Nueva Jersey por estar fugitiva de la justicia. Se cree que sus cuentas con la ley se debe a viejas condenas por conducir bajo la influencia del alcohol.

Sunny también tuvo arrestos por robo y violencia doméstica. Según TMZ Sports, la exluchadora de 45 años estaba en un tratamiento de desintoxicación.

La Diva del WWE estuvo activa en la lucha libre durante los 90. En 2011 fue elevada al Salón de la Fama. En 2016 se estrenó la película porno Sunny Side Up: In Through the Backdoor.