Cortes de NY advierten que no pueden impedir presencia de ‘La Migra’

Aunque líderes piden que frenen a ICE, la Administración de Tribunales del Estado afirma que legalmente pueden hacer arrestos allí, ya que esos sitios aún no son considerados lugares sensitivos

Hace unos días el director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, dio luz verde a sus agentes para ingresar a las cortes y detener a inmigrantes, tras emitir un comunicado formal en el que advierte que habrá acciones de ICE dentro de los tribunales y explicar no solo que esta no es una política nueva sino que esos sitios nunca han sido considerados lugares sensitivos para no hacer presencia. Las escuelas, iglesias y hospitales sí lo son.

“ICE codificó este tipo de aplicación cuando recientemente emitió la directiva”, manifestó una vocera de la oficina de ICE Nueva York, tras advertir que esa agencia seguirá enfocando sus acciones en personas con convicciones criminales, miembros de pandillas, inmigrantes que amenacen la seguridad pública y la seguridad nacional, y extranjeros a quienes ya se les ordenó la expulsión.

Pero tras el anuncio, líderes y activistas de la Gran Manzana advierten que la formalización de esta medida es peligrosa y piden que se le ponga freno a ‘La Migra’.

“Junto con otras organizaciones comunitarias, seguimos exigiendo que ICE se mantenga al margen de todas las cortes de Nueva York para que cada neoyorquino pueda buscar justicia”, dijo Luis Bautista, abogado de la organización pro inmigrante Se Hace Camino Nueva York, quien hizo un llamado para que ICE no siga sembrando el temor en las cortes, donde los arrestos han aumentado en 900% desde que Trump asumió la Presidencia. “ICE estando presente en las cortes ha sido perjudicial para todos los neoyorquinos inmigrantes y el sistema judicial, porque crea un ambiente de miedo”.

El contralor Scott M. Stringer, quien hace dos semanas envió junto a otros líderes de Nueva York una carta a la jueza de más alto rango del estado, Janet DiFiore, para solicitar que utilice su autoridad para proteger los derechos civiles de los inmigrantes ante las acciones de ICE en las cortes, pidió una vez más que ‘La Migra’ no ronde los tribunales.

“Hoy en día los inmigrantes viven con miedo y las redadas de ICE en los juzgados de Nueva York son una de las razones. Cuando ICE despliega arrestos en los tribunales de Nueva York, se aprovechan de los que buscan justicia”, dijo el funcionario. “Es claro y simple, está mal”.

El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, criticó la medida y reiteró su postura de que los agentes de ICE en los tribunales interfieren con asuntos altamente delicados que se manejan en el sistema judicial y crean una cultura de temor entre inmigrantes documentados e indocumentados.

“Si vamos a ser una ciudad que respete el proceso judicial, debemos mantener a ICE fuera de nuestros tribunales”, comentó el líder político, quien instó a la jueza principal DiFiore que “haga lo correcto “.

Seth Stein, vocero de la Administración De Blasio, se sumó a las voces de protesta por el accionar de ICE, y mencionó que la Ciudad está en comunicación con la Oficina de Administración de Tribunales del Estado para buscar mecanismos que hagan que los tribunales puedan seguir siendo lugares seguros y neutrales para todos, independientemente del estatus migratorio.

“La aplicación excesiva de la ley federal de inmigración en los tribunales puede desalentar a las víctimas, los testigos y los acusados, de presentarse y, a la vez, socavar la seguridad pública para todos los neoyorquinos”, manifestó el vocero de la Alcaldía.

Y ante el temor de arrestos indiscriminados en las cortes, ICE expresó que los extranjeros que se encuentren durante una acción civil de inmigración dentro de un juzgado, como familiares o amigos que acompañen a alguien a comparecer en el tribunal o servir como testigo en un procedimiento, “no estarán sujetos a las acciones de inmigración”, solo “en circunstancias especiales”.

No pueden hacer nada contra ICE

Lucian Chalfen, vocero de la Oficina de Administración de Tribunales que preside la jueza DiFiore, confirmó que la nueva política formal de ICE sobre arrestos en las cortes ya está siendo implementada, y aunque aseguró que seguirán solicitando a ‘La Migra’ que se trate a todos los juzgados como lugares sensibles, advirtió que no pueden hacer nada para evitar que ellos realicen detenciones allí.

“Lo que no podemos hacer y lo que no haremos es cerrar un edificio público para hacer cumplir la ley. Eso es ilegal”, dijo el vocero. “No existe un sistema judicial estatal en el país que prohíba la aplicación de la ley en los tribunales”.

El reverendo Seth Kaper-Dale, activista de Nueva Jersey, donde han sido arrestados varios inmigrantes en la corte de North Brunswick, rechazó el accionar de ICE y no solo dijo que los tribunales deben ser considerados lugares sensitivos sino que calificó las políticas de esa agencia como “una afrenta” al sistema de justicia penal.