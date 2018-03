VIDEO: El castigo de un padre a su hijo por hacer ‘bullying’

¿Es un buen padre o no? El video tiene más de un 1.6 millones de visitas

Un padre es centro de debate en las redes sociales por castigar públicamente a su hijo de 10 años.

Bryan Thornhill publicó un Facebook en el que se ve a su hijo correr en la lluvia mientras él conduce un automóvil. El hombre dice que es el castigo que se ganó después que lo suspendieran del autobús escolar por hacer ‘bullying‘. La distancia entre la casa y la escuela es de un poco más de una milla.

“Es algo que no toleraré”, dice Thornhill en el video.

Algunas personas criticaron el método de Thornhill, pero el padre aseguró que ha funcionado ya que la maestra reportó “buen comportamiento” del joven.

El padre se expresó orgulloso de su castigo.

“Es saludable, hace ejercicio, no hay que golpearlos, pero de vez en cuando hay que apretar las tuercas, Me gusta ser creativo, lo que quiero es que sus maestros disfruten de su compañía, que no interrumpa a nadie“, dijo Thornhill. “Los padres deben enseñar. No sean amigos, sean padres”.

Días después del primer video, Thornhill publicó otro en el que aparece persiguiendo a sus dos hijos.

“Se volvió un asunto divertido”, dijo.

El video inicial tiene 1.6 millones de reproducciones.