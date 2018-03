Hasta 12 pulgadas de nieve pueden caer mañana en NYC

La previsión de nieve se concentra en el norte de la ciudad, mientras en Brooklyn, Queens y Staten Island hay más opción de lluvia

Hasta un pie (12 pulgadas) de nieve podría caer en la nueva tormenta que se espera comience en Nueva York hoy a la medianoche y se prolongue mañana todo el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un “Alerta de Tormenta Invernal” para los cinco condados, pronosticando que además de nieve habrá lluvia y fuertes vientos, como el fin de semana pasado. La temperatura estaría cerca de 33 F / O C el miércoles, y luego 43 F / 6 C el jueves.

En previsión, las cuadrillas estarán preparando arados y equipos para atender desde que los primeros copos comiencen a caer. Las reglas alternativas de estacionamiento lateral se suspenderán el miércoles y el jueves, pero los parquímetros permanecerán vigentes en toda la ciudad. No se ha informado de suspensión de clases, hasta ahora.

El pronóstico mínimo es de seis pulgadas de nieve, aunque puede haber una mezcla de lluvia y granizo. Al mediodía del martes la previsión de nieve se concentraba en el norte de la ciudad, mientras en Brooklyn, Queens y Staten Island ven más opción de lluvia.

La precipitación podría comenzar a partir de la medianoche del martes, pero las precipitaciones constantes no deberían llegar hasta las 6 a.m. del miércoles. La nevada más fuerte se espera entre las 11 a.m. y las 8 p.m. del miércoles.

Se perfilan vientos de aproximadamente 40 millas por hora. La última tormenta Nor’easter, que llegó al área triestatal el viernes, trajo ráfagas de hasta 70 MPH en su apogeo. Hubo fuertes lluvias y nieve, con poca acumulación.

Más de 150 mil suscriptores estuvieron sin electricidad el viernes en el estado de Nueva York a raíz de de la tormenta Riley, que azotó la costa noreste del país, dejando al menos cinco personas muertas, suspensión de clases, servicios de tren y ferrys, y más de 3 mil vuelos cancelados.