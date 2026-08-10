Sismo de magnitud 7.4 sacude Colombia y se siente en sus principales ciudades

Un fuerte sismo de 7,4 sacudió este lunes a Colombia y se sintió en principales ciudades como Bogotá y Cali, además de zonas en Ecuador y Panamá, informó el Servicio Geológico de Colombia.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 5 kilómetros al este de San José del Palmar, municipio del departamento del Chocó, a una distancia aproximada de 240 kilómetros al oeste de Bogotá y tuvo una profundidad de 107 kilómetros.

En su primer informe, el organismo de monitoreo calculó una magnitud de 6,7, cifra que corrigió posteriormente en un nuevo boletín oficial a 7.4, ocurrido a las 8:34 a.m. (hora del Este).

Reporte de daños en los centros urbanos colombianos

El movimiento telúrico fue percibido por la población en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras poblaciones de la zona central y occidental del país, provocando deterioros en edificaciones comerciales y residenciales.

En Cali y Manizales se reportó el colapso parcial de fachadas en múltiples construcciones, mientras que en Manizales, una de las torres de la catedral presentó afectaciones físicas en su estructura. Por su parte, el mandatario de Cali ofreció un balance preliminar a la prensa sobre la situación en su localidad.

“Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora colombiana Blu Radio.

En cuanto a Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galánpresentó un balance de inspección técnica tras el temblor, y destacó que “no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”.

Sismo cercano a Venezuela

El nuevo sismo se produce más de mes y medio después del fatídicos terremotos de de 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela y que dejaron muerte y devastación en los estados La Guaira, Aragua, Carabobo, además de su capital, Caracas.

Las autoridades del gobierno interino de Delcy Rodríguez reportaron que aproximadamente 24 mil personas permanecen en los centros de acopio y refugios temporales instalados para la contingencia. El número total de fallecidos confirmados por los organismos oficiales se mantiene en 6.125 personas.

El Registro Único de Vivienda para Afectados por Terremotos contabiliza más de 36 mil familias inscritas para recibir ayuda en reparaciones o nuevas viviendas. Por su parte, ingenieros han inspeccionado más de 51 mil inmuebles en todo el país para determinar las condiciones de seguridad estructural en las zonas afectadas del litoral central y la capital venezolana.

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