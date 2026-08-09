Abdul El-Sayed responde a Trump y lo acusa de ser una “amenaza existencial” para la democracia

El candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, elevó el tono contra el presidente Donald Trump y afirmó que el mandatario representa una “amenaza existencial” para la democracia estadounidense, en una entrevista en la que defendió su agenda progresista y delineó la estrategia que seguirá de cara a las elecciones de noviembre.

El-Sayed, quien ganó esta semana las primarias demócratas para disputar el escaño de Michigan en el Senado, sostuvo que su campaña buscará unir a las distintas corrientes del Partido Demócrata alrededor de un objetivo común: impedir que el trumpismo consolide su influencia en Washington.

La declaración se produjo durante una entrevista con Kristen Welker en el programa Meet the Press, de NBC News, pocos días después de que Trump calificara a El-Sayed de “comunista” y celebrara su victoria en las primarias demócratas, al considerar que un candidato de perfil progresista podría resultar más fácil de enfrentar para los republicanos.

El candidato demócrata respondió que las diferencias existentes dentro de su partido son secundarias frente a lo que, considera, está en juego en las elecciones generales.

“Donald Trump ha sido una amenaza existencial para nuestra democracia”, afirmó El-Sayed, quien argumentó que los demócratas tienen la oportunidad de dejar de lado las divisiones internas y concentrarse en derrotar al candidato republicano Mike Rogers.

Michigan, un estado clave para el Senado

La contienda adquiere especial relevancia porque Michigan figura entre los estados que podrían determinar qué partido controla el Senado después de las elecciones de noviembre.

El-Sayed derrotó por un margen estrecho a la congresista Haley Stevens en las primarias demócratas, mientras que Mike Rogers será su rival republicano en las elecciones generales.

La campaña demócrata busca ahora evitar que la disputa interna de las primarias se traslade a la elección general. El-Sayed reconoció que Stevens y Mallory McMorrow, sus principales rivales, concentraron en conjunto una mayor cantidad de votos que él, pero sostuvo que existe una base electoral suficientemente amplia para construir una coalición ganadora.

Según su argumento, en las primarias participaron alrededor de 500,000 demócratas más que republicanos, un dato que considera una señal favorable de cara a noviembre.

El candidato también hizo referencia al mitin de unidad celebrado el viernes en Michigan, en el que participó el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg. Durante el evento, Buttigieg llamó a los demócratas a aprovechar las semanas restantes antes de la elección para construir una coalición capaz de imponerse en el estado.

Para El-Sayed, esa unidad será fundamental para enfrentar una campaña republicana que, anticipó, estará marcada por ataques contra sus posiciones políticas y su perfil personal.

Trump lo presenta como un candidato “comunista”

Trump ya comenzó a utilizar la candidatura de El-Sayed como argumento para advertir a los votantes sobre la dirección que podría tomar el Partido Demócrata. Después de la primaria, el presidente aseguró que los republicanos tienen mejores posibilidades electorales cuando enfrentan a candidatos a los que presenta como comunistas.

El-Sayed, por su parte, ha rechazado esa caracterización y ha intentado desplazar el debate hacia sus propuestas sobre economía, salud pública y gasto gubernamental. Sostiene que su plataforma no busca eliminar el capitalismo, sino combatir el “corporativismo” o el creciente poder de grandes empresas sobre los mercados y la política estadounidense.

Durante la entrevista, explicó que respalda el funcionamiento de los mercados cuando existe competencia y libertad de entrada y salida, pero cuestionó la concentración económica y la capacidad de grandes corporaciones para influir en las decisiones gubernamentales.

“Es necesario comprender qué es el capitalismo y cómo funciona”, dijo.

Esta defensa busca responder directamente a la estrategia republicana de presentar a El-Sayed como un candidato de extrema izquierda, particularmente por sus posiciones sobre salud, impuestos y política exterior.

Medicare para Todos, una de sus principales apuestas

Uno de los pilares de su campaña es la defensa de un sistema de cobertura médica universal conocido como Medicare para Todos.

El-Sayed argumentó que el actual sistema estadounidense obliga a millones de familias a asumir elevados costos de atención médica, incluso cuando ya pagan mensualmente por un seguro. Defendió la posibilidad de sustituir parte de esos pagos privados por un sistema financiado mediante impuestos y contribuciones públicas.

Welker lo presionó específicamente sobre si esa propuesta implicaría un aumento de impuestos para personas que no son multimillonarias.

El-Sayed evitó presentar la cuestión simplemente como un incremento tributario y sostuvo que se trataría de cambiar la manera en que los estadounidenses financian su atención médica. Indicó que, en lugar de pagar primas a compañías privadas, los ciudadanos aportarían al sistema público.

Su argumento forma parte de una estrategia más amplia con la que pretende presentar la elección como una decisión sobre las prioridades del gasto público.

En ese sentido, El-Sayed resumió parte de su campaña como una elección entre invertir los recursos en necesidades internas —como salud, escuelas, carreteras y puentes— o continuar destinándolos a asistencia militar en el extranjero.

Endurece su posición sobre Israel

El-Sayed rechazó las acusaciones de Trump de que no ama a Israel ni al pueblo judío y aseguró que distingue entre la población judía y organizaciones políticas como AIPAC.

Reiteró que se opone a la ayuda militar estadounidense incondicional a Israel y sostuvo que cualquier eventual respaldo debería estar condicionado a circunstancias que garanticen derechos y seguridad tanto para palestinos como para israelíes.

Asimismo, aseguró que sí respaldaría asistencia militar a Ucrania frente a Rusia, bajo el argumento de que la diferencia está en las circunstancias de cada conflicto y en la necesidad de defender el derecho internacional.

Espera sumar a Obama a su campaña

En medio de la creciente disputa política, El-Sayed también reveló que mantuvo recientemente una conversación telefónica con el expresidente Barack Obama.

Aunque no quiso divulgar los detalles de la conversación, la describió como “cálida” e “inspiradora” y aseguró que recibió consejos del exmandatario.

El candidato expresó además su deseo de que Obama participe activamente en su campaña en Michigan.

La eventual aparición de Obama tendría un peso político importante para los demócratas del estado, particularmente porque el expresidente mantiene vínculos con la coalición electoral que contribuyó a llevarlo a la Casa Blanca.

El-Sayed sostuvo que la presencia de Obama en Michigan podría ayudar a movilizar a sectores del electorado demócrata y contribuir a la construcción de la coalición que necesitará para derrotar a Rogers.

También enfrenta ataques por sus vínculos con Hasan Piker

Otro de los frentes abiertos para El-Sayed es su relación con el streamer socialista Hasan Piker, con quien ha compartido actividades políticas.

Welker le preguntó si continuaría haciendo campaña con Piker pese a comentarios polémicos realizados por el influencer, entre ellos la afirmación de que Estados Unidos merecía los ataques del 11 de septiembre.

El-Sayed rechazó esa afirmación y dijo que Estados Unidos no merecía el 11-S. Sin embargo, evitó cerrar la puerta a continuar dialogando con la audiencia de Piker.

“Estoy mucho más enfocado en a quién me dirijo en mi campaña”, sostuvo.

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