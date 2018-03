Conductora de accidente fatal en Park Slope estaba medicada

La responsable del accidente sufre de esclerosis múltiple, convulsiones y problemas cardíacos y declaró que no recuerda nada de lo sucedido

Dorothy Bruns, la conductora responsable del accidente donde murieron atropellados dos niños el lunes en Park Slope, sufre de esclerosis múltiple, convulsiones y problemas cardíacos y, sin embargo, tenía permiso para manejar.

Bruns, de 44 años, dijo a las autoridades que toma medicamentos para sus dolencias y que no recuerda nada de lo que sucedió justo antes de que su vehículo se estrellara. Según el reporte, su auto atravesó la intersección entre una calle y una avenida en Park Slope, mientras varios transeúntes cruzaban la vía. Luego invadió otro carril y chocó contra un carro estacionado.

NYPD revocó la licencia de conducir de Bruns el martes, un día después de que se pasara una luz roja y golpeara fatalmente a Joshua Lew, bebé de un año, y Abigail Blumenstein (4), e hiriese a sus madres. La niña era hija de la actriz Ruthie Ann Miles, ganadora del premio Tony en 2015, quien está embarazada y resultó gravemente herida el lunes en el accidente.

NYPD afirmó que no tenía registros de violaciones de tránsito a nombre de Bruns. Pero según New York Post, los archivos de la ciudad muestran que su auto acumuló 12 infracciones desde 2016 por exceso de velocidad en zonas escolares e irrespeto al semáforo. Dos de esas faltas a la luz roja ocurrieron en Brooklyn, ambas en una semana en abril del año pasado. No estaba claro si ella estaba detrás del volante en esas infracciones.

Todavía no se ha informado si enfrentará cargos por el accidente del lunes. Bruns, una madre de Staten Island, dijo a los investigadores que padece problemas de salud, incluyendo esclerosis múltiple, y que en enero fue hospitalizada tras sufrir un ataque al corazón.

De acuerdo con el portal del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), a los conductores sólo se les pregunta sobre su estado de salud cuando solicitan o renuevan sus licencias.

Más de cien neoyorquinos se reunieron el martes afuera de YMCA en Park Slope, cerca de donde ocurrió el accidente, para aprovechar la presencia del alcalde Bill de Blasio y exigirle que aborde de manera más rigurosa la seguridad vial. “Es muy triste lo que ha sucedido hoy”, comentó el lunes a la prensa el alcalde.