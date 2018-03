Ganadora de Powerball que busca anonimato donó parte de su fortuna

La mujer entregó $249,000 a organizaciones sin fines de lucro y espera donar unos $50 millones adicionales

La mujer que ganó $560 millones en el Powerball en New Hampshire y que pidió permanecer en el anonimato donó parte de su fortuna a organizaciones sin fines de lucro.

La misteriosa ganadora que mantiene la batalla legal para no ser presentada públicamente, reclamó el premio por la suma de $352 millones de dólares, que tras el pago de impuestos bajó a $264 millones.

De esa cantidad, unos $249,000, los donó a organizaciones no gubernamentales, identificadas como Girls Inc. y End 68 Hours of Hunger, según dijo su abogado William Shaheen al diario Grand Forks Herald.

El representante legal agregó que su clienta espera destinar unos $50 millones de dólares a otras entidades.

“Ella se dio cuenta de lo agraciada que es”, dijo Shaheen. “Mi cliente no quiere ningún reconocimiento, no quiere llevarse el crédito. Ella solo quiere hacer cosas buenas”, argumentó.

La mujer ganó la lotería en enero pasado. Desde ese momento, acudió a un juez para pedir que su identidad se mantuviera en el anonimato.

El magistrado que ve su caso determinó que el dinero podía ser reclamado mientras el examina la solicitud de la ganadora.

Las reglas de la lotería en el estado dispone que la informacion del ganador de estos juegos sea publica para garantizar la confianza en los procesos.

La mujer, que en los documentos judiciales solo se identifica como “Jane Doe”, argumenta que existe una laguna legal que le permite mantenerse en el anonimato.

En el recurso, la demandante pide que, en su caso, no apliqué la ley del “Derecho a saber” y que se “mantenga su privacidad y tener un fiduciario de confianza designado que sea el rostro público del boleto ganador”, de acuerdo con reportes previos.

La referida comisión le requiere a los ganadores del juego que firmen el tiquete antes de reclamar el premio. Si un fiduciario hubiese firmado en su nombre, la beneficiada podría no ser identificada. Pero, en este caso, la ganadora firmó.