Elizabeth Warren rechaza prueba de ADN para demostrar su relación con nativos americanos

Un periódico de Massachusetts le sugirió someterse al examen

Desde su primera candidatura a la presidencia, Elizabeth Warren, posible aspirante presidencial demócrata para 2020, ha empleado sus historias familiares para reclamar la herencia Cherokee y Delaware.

La semana pasada, el diario Berkshire Eagle, de Massachusets calificó el problema de “talón de Aquiles” para la senadora y propuso que se realizara pruebas de ADN para demostrarlo.

Warren respondió a la sugerencia del periódico en una entrevista en “Meet the Press”, el programa de la NBC.

“Sé quién soy y nunca lo usé para nada”. Estas declaraciones se produjeron en la noche del domingo, cuando Warren se mantuvo fiel a la tradición familiar como justificación a su reclamo.

Explicó en el programa que sus padres se enamoraron cuando eran adolescentes en Oklahoma y que se fugaron porque la herencia indígena de su madre provocó que la familia de su padre se opusiera a la relación.

“Esa es la historia que mis hermanos y yo aprendimos de nuestra madre y nuestro padre, de nuestros abuelos, de todas nuestras tías y tíos”, afirmó, “es parte de mí y nadie va a quitármelo”.

Además, en la entrevista Warren se mostró comprensiva con aquellos que ponen en duda su procedencia, alegando que ella no estaba inscrita en ninguna tribu.

“Entiendo que la membrecía tribal está determinada por las tribus y solo por las tribus” y agregó que ella nunca empleó su herencia para avanzar en su carrera.

Este mismo argumento fue apoyado por Charles Fried, un profesor de la Facultad de Derecho de Harvard que la reclutó y ahora afirma que su condición étnica no tuvo nada que ver con la forma en la que se consiguió el trabajo.

“Eso es totalmente estúpido, ignorante, desinformado y simplemente incorrecto”, dijo a The Associated Press en ese momento. “Presenté su caso a la facultad. No mencioné su conexión con los nativos americanos porque no sabía nada al respecto”.

Esta historia familiar ha sido aprovechada por el presidente Donald Trump en numerosas ocasiones para ejercer contra ella ataques racistas al referirse a ella como “Pocahontas” con frecuencia desde mayo de 2016.