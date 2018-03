Hillary Clinton hospitalizada en India por accidente hotelero

Aparentemente se torció una muñeca

Ha sido un viaje de pesadilla. Luego de tropezar dos veces el lunes visitando un templo, el viernes el director de un hospital en India afirmó que Hillary Clinton fue brevemente tratada allí después de sufrir una lesión menor en su hotel.

Suresh Goyal, director general del Hospital Goyal en la ciudad de Jodhpur, dijo que la ex senadora y ex candidata presidencial “estuvo aquí unos 15-20 minutos” el miércoles, según New York Post.

El doctor se negó a dar detalles de la lesión y el diagnóstico. Pero un empleado del hotel Umaid Bhawan Palace de Jodhpur, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que Clinton se había hospedado allí y se había torcido una muñeca, sin dar detalles de dónde ni cómo se había lesionado.

Clinton, de 70 años, se encuentra en India promoviendo su último libro, What happened, sobre su fallida campaña presidencial de 2016.

Un video fue ampliamente compartida a principios de esta semana sobre sus tropiezos con los escalones del palacio Jahaj Maha en Mandu, en el centro de la India. La grabación se volvió viral en Twitter, donde se hicieron diversos comentarios y hasta burlas.