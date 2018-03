Elton John pide a neoyorquinos reelegir a gobernador Cuomo

Las primarias demócratas se realizarán el 13 de septiembre y los pre candidatos puedes inscribirse hasta el 12 de julio

“No dejes que el sol se apague”, dijo el cantante británico Elton John sobre la gobernación de Andrew Cuomo, el viernes.

Quizá anticipando que la actriz y activista liberal Cynthia Nixon formalice su deseo de retarlo en las primarias demócratas, Cuomo se aseguró dos apoyos importantes: el famoso cantante y activista por la diversidad sexual Elton John y Organización Nacional de Mujeres (NOW).

El grupo elogió el jueves la agenda de Cuomo de combatir el acoso sexual, mientras John alabó su “agenda progresista” y destacó que el gobernador estaba “trabajando diligentemente con expertos en VIH/SIDA” para acabar con la enfermedad.

John es un ciudadano británico que no puede votar en Nueva York, pero eso no le ha impedido opinar sobre diversas causas sociales y políticas fuera de su país.

“Su audaz plan sirve como modelo para que otros estados emulen, y le agradecemos por su tremendo liderazgo”, dice un comunicado firmado por John y su esposo, el cineasta canadiense David Furnish.

“Nunca olvidaremos su increíble liderazgo en la igualdad matrimonial y todo lo que ha hecho para defender los derechos de los homosexuales”, agregó la pareja acerca de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo que Cuomo promovió en la legislatura estatal y promulgó en 2011, en su primer año como gobernador.

“Por estas importantes razones, respaldamos y apoyamos al gobernador Andrew Cuomo mientras anuncia su candidatura para la reelección a gobernador del estado de Nueva York”, concluyeron.

Al menos tres republicanos y también tres demócratas parecen estar decididos a retar a Cuomo. Dentro de su partido, uno de los casos más sonados, aún no confirmado, es la participación de la actriz y activista homosexual Cynthia Nixon, veterana de Broadway conocida mundialmente por la serie televisiva Sex and the city. Aparentemente contaría con el apoyo del alcalde Bill De Blasio, quien ya ha dicho que no se comprometerá a apoyar a Cuomo en las primarias de septiembre

Otros demócratas que también han manifestado su interés son Stephanie Miner (ex alcaldesa de Syracuse) y Terry Gipson (ex senador estatal).

Las primarias demócratas se realizarán el 13 de septiembre y los pre candidatos pueden inscribirse hasta el 12 de julio. Si logra la nominación, en las elecciones generales del 6 de noviembre Cuomo aspirará a gobernar por un tercer período, tal como su padre Mario Cuomo (1983-1994).