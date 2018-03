Republicanos buscan consenso para enfrentar a Cuomo sin ir a primarias

Si los tres pre candidatos siguen en pugna, el partido tomará su decisión en mayo

“Creo que, definitivamente, sería mejor evitar unas primarias. Tenemos que unificarnos detrás de un candidato”, dijo el miércoles la líder del partido republicano en Manhattan, Andrea Catsimatidis.

“Los tres candidatos son fantásticos. Cuanto antes estemos detrás de alguien, mejor”, agregó, en referencia a las elecciones del 6 de noviembre, en las que el demócrata Andrew Cuomo aspira a quedar ratificado para gobernar por un tercer período, tal como su padre Mario Cuomo (1983-1994).

Los tres pre candidatos republicanos que han declarado la intención de desalojar a Cuomo de Albany son el senador estatal John DeFrancisco; el ejecutivo del condado de Dutchess, Marc Molinaro; y el afroamericano Joe Holland, ex aliado del ex gobernador George Pataki. Ya han declinado Joel Giambra y Brian Kolb.

Todos coincidieron en un acto celebrado el miércoles en Manhattan, uno de los condados que concentra el mayor número de votantes en todo el estado, luego de Brooklyn y Queens. DeFrancisco dijo allí que está en la mejor posición para enfrentarse a Cuomo.

Molinaro, quien hasta enero había negado su deseo de competir, ha estado acumulando apoyos de los presidentes de los condados republicanos en todo el estado. Cuando le preguntaron cómo trataría al alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, quien constantemente batalla con Cuomo, respondió que “habrá días en que la ciudad de Nueva York no necesite un gobernador que trate de superar al alcalde”.

Holland, quien aparentemente corre rezagado, afirmó que “todos podemos estar de acuerdo en que Andrew Cuomo ha fallado como gobernador del estado de Nueva York”.

Si los tres candidatos permanecen en la carrera, eventualmente el partido deberá decidir a quién respaldar. Es probable que lo haga en la convención republicana, en mayo.

Mientras, por el lado demócrata también han surgido retadores para Cuomo. Uno de los casos más sonados, aún no confirmado, es la participación de la actriz y activista Cynthia Nixon, veterana de Broadway y conocida mundialmente por la serie televisiva Sex and the city.

Otros que también han manifestado su interés son Stephanie Miner (ex alcaldesa de Syracuse) y Terry Gipson (ex senador estatal).

Las primarias demócratas se realizarán el 13 de septiembre y los pre candidatos puedes inscribirse hasta el 12 de julio.

De Blasio, también demócrata, ya ha dicho que no se comprometerá a apoyar a Cuomo en las primarias de septiembre, a quien sí respaldó en su primera reelección en 2014. Ambos han intercambiado mensajes irónicos a raíz de la posible candidatura de Nixon, quien no ha confirmado ni negado los rumores de su postulación.