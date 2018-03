Renuncia en DOE apunta a que actriz se prepara para candidatura a la gobernación

La esposa de Cynthia Nixon, de la serie "Sex and the City", dimitió a su puesto como asesora en la Ciudad

El Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York (DOE) confirmó este martes que Christine Marinoni, pareja de Cynthia Nixon, renunció al puesto que ocupaba desde 2014 como asesora especial de las asociaciones comunitarias, y lo anterior podría ser indicio de que Cynthia Nixon está lista para ser gobernadora.

Aunque Nixon insiste en que aún no ha tomado una decisión final, la actriz de “Sex and the City” podría estar a punto de presentar su candidatura para ocupar el puesto de gobernadora -desempeñado actualmente por Andrew Cuomo – en las primarias demócratas el próximo mes de septiembre.

Para Marinoni sería complicado compaginar el hacerle campaña a su esposa, de ésta optar por la candidatura al puesto político, y su trabajo en la Ciudad, por el que devengaba $131,708 dólares anuales. Desde hace mucho tiempo, Marinoni ha sido, al igual que Nixon, una activista en defensa de la educación. Previamente, fue la directora da la Alianza por una Educación de Calidad en Nueva York.

Tanto Nixon como Marinoni tienen fuertes vínculos con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Asimismo, una foto sugiere que Nixon podría presentar pronto su candidatura para la gobernación. La actriz fue vista rodando en las calles de SoHo la semana pasada, acompañada de Matt McLaughlin, un consultor de cine y política, que trabajó para De Blasio en la campaña de 2013.

Nixon estaría planeando contratar para su campaña a McLaughlin, socio del exasesor de campaña del alcalde De Blasio, Bill Hyers. McLaughlin y Hyers fundaron una empresa de consultoría para campañas denominada WIN. Además, ambos trabajaron en la campaña presidencial de Bernie Sanders. Adicional, Nixon podría contar con la ayuda de Rebecca Katz, también socia de Hyers y ayudante de la campaña del alcalde.

Los expertos políticos aseguran que mientras Nixon esté gastando su propio dinero, no tiene la obligación de hacer ningún trámite con la Junta Electoral para presentar su candidatura. Los expertos aseguran además que todos sus movimientos apuntan a que se está preparando para aspirar a la posición. “No creo que pueda ganar, pero si construye una buena organización, podría perjudicar a Cuomo. Podría fácilmente superar el 40%”, señaló Doug Muzzio, profesor de Relaciones Públicas del Baruch College, en declaraciones recogidas por el New York Post.

La asesora de medios de comunicación y campaña George Arzt considera, por su parte, que Nixon está en condiciones para participar en la carrera por el puesto de gobernadora. “Parece un despliegue al estilo Hollywood”, apuntó Arzt.