Mujeres taxistas en NYC denuncian “tácticas sucias” por parte de oficiales de TLC

Aunque las quejas por presuntos abusos y multas injustas son del gremio en general, las conductoras aseguran ser más vulnerables. El TLC, con cifras en mano, niega las alegaciones

Carmen Jiménez trabaja como taxista ‘livery’ hace más de 15 años, y aunque su profesión la ha ayudado a ganarse la vida siendo madre soltera, confiesa que su queja más grande no tiene nada que ver con lo poco que gana desde que aparecieron aplicaciones como Uber, o con que algunos pasajeros a veces se bajen sin pagarle el servicio, sino con “el acoso y abusos” sin tregua que oficiales de TLC (Comisión de Taxis y Limusinas) promueven contra los taxistas.

Según la dominicana, a diario, agentes de TLC usan “tácticas sucias” para parar y poner multas elevadas a los conductores, en un “jueguito estresante” que parece como “el gato y el ratón”, donde las mujeres detrás del volante se sienten más vulnerables. Ellas representan menos del 2% de la fuerza laboral de taxistas de la Gran Manzana estimada en 180,000; en el caso de los taxis livery solo hay 671 registradas, comparadas con 14,139 hombres.

“Ellos andan por todos lado en la calle parando a los taxistas por cualquier cosa, y uno se siente mal, y como mujer más discriminada, porque se le tiran a uno como si uno fuera un delincuente”, comentó Jiménez, agregando que a veces los funcionarios de TLC ni siquiera tienen normas mínimas de cortesía. “A mujeres que somos mayores, como yo, ellos saben por la licencia cuántos años uno tiene, debieran de respetar un poquito más”, indicó la taxista, recordando el incidente más reciente que tuvo con TLC.

“El 14 de febrero me dieron mi San Valentín. Yo recogí a una pasajera en la calle 141 entre las avenidas Convent y Amsterdam y cogí por Broadway, y ahí me paró ‘Taxi Limusine’, en la 101. Yo no había hecho nada malo. En mi tablet estaba registrada la dirección del llamado, hecho a través de la base, y cuando les pregunté por qué me estaban parando, no me dieron una explicación. Y mientras uno estaba hablando conmigo, el otro fue a cuestionar a la pasajera, como si yo fuera una criminal”, recordó la conductora, enfatizando que ser mujer sin duda la hace más vulnerable. “Me sentí muy mal, porque no tienen por qué pararme si no había cometido ninguna violación. La pasajera se apeó, porque tenía que llegar pronto a su destino y no me pagó, perdí unos 18 dólares del servicio. Luego, cuando el oficial me trajo los papeles para atrás, me dijo que por qué no tenía la licencia puesta al lado del volante. Ese día se me olvidó y ahora estoy esperando a que me llegue el ticket. No hay derecho”.

Y es tal el nivel de estrés y molestia que genera el proceder de algunos inspectores de TLC en el gremio de los taxistas, que la dominicana no duda en asegurar que cada vez que sale de su casa, alrededor de las 7 a.m. a empezar su jornada, antes de subirse al taxi, lanza una plegaria al cielo: “En tus manos pongo mi guía. En tus pies pongo mi freno y en tu cuerpo mi espalda. Ayúdame de todo lo malo que haya en el camino y de Taxi Limusine, también”. Ese es el rezo que hace sagradamente Carmen, quien insiste que TLC le ha puesto otras multas injustas, que siendo madre soltera, le quitan el pan de la boca.

“Es que ellos abusan. Otra vez recogí a una muchacha en Grand Concourse por llamada, y al rato me paró TLC y le pidió a la pasajera que les enseñara en el celular que había pedido el servicio y que no había sido recogido en la calle. Ella explicó que había hecho la llamada, no desde su celular sino desde el teléfono fijo de su casa, y el oficial insistió e insistió. Ellos me dijeron ‘no te vamos a dar ticket’, y a los dos meses me llegó a la casa un ticket de $350 que me tocó pagar completico. Es la palabra de ellos contra la de nosotras”.

Denuncian “tácticas sucias”

Pero para otras colegas de Carmen, la situación es más complicada todavía, pues tienen acumulados tres y cuatro tickets, considerados “injustos”, por cifras superiores a los $1,000, que impactan profundamente sus ingresos. Las presuntas “tácticas sucias” de TLC para generar multas, son la constante denuncia del gremio.

“Es que TLC nos pone trampas todo el tiempo para agarrarnos y eso debería ser penalizado también. A mí me apareció un viejito cojo y aunque sé que es prohibido recoger en la calle, me dio pena y lo vi tan desbaratado, con frío y desvalido, que le paré. Luego, adentro, me dijo que era de TLC y me dio el ticket”, comentó otra taxista, quien prefirió no dar su nombre, y quien advirtió que a las mujeres las ven como un blanco más fácil de atropellos. “A veces ponen gente invalida, mujeres embarazadas, mujeres con niños en coches, como truco y ellos están en una esquina escondidos, listos para agarrarlo a uno”.

Y aunque estas quejas a muchos les pueden parecer asuntos de ficción, el propio presidente del Comité de Autos Contratados del Concejo Municipal, Rubén Díaz, confirmó que frecuentemente TLC promueve acciones dudosas para imponer multas a los taxistas. “Obviamente ellos no lo van a admitir, pero sí lo hacen, y está pasando a diario, y lo sé porque este problema es tan grande que en mi oficina creé una línea telefónica y contraté una persona específicamente para recibir quejas de taxistas sobre TLC y están dando entre 30 y 40 llamadas diarias, y la oficina recibe hasta 10 taxistas por día”, comentó el líder político de El Bronx, quien trabaja en una nueva legislación que pretende reducir las multas y acabar con los abusos de la Comisión.

“Esa persecución tiene que acabar, y me preocupa saber que las mujeres se están quejando, porque en general en la sociedad son más abusadas que el hombre y más discriminadas, por lo que estoy interesado en tenerlas en mi oficina y escuchar sus reclamos”, agregó Díaz. “Los taxistas en su mayoría son inmigrantes que dependen de su trabajo y en El Bronx y el Alto Manhattan, y no hay duda que el trato de los inspectores es abusivo”.

El concejal Ydanis Rodríguez, también miembro del Comité que preside Díaz, y quien fue taxista en la década de los 80, hizo un llamado a TLC para que cese el acoso a taxistas y destacó que la confianza está rota.

“Hace unos años ellos hicieron el compromiso de terminar con la práctica de funcionarios haciéndose pasar como pasajeros para dar multas a los taxistas e hicimos el acuerdo de que esa práctica se iba a terminar, por lo que esperamos que TLC haga honor a sus compromisos”, comentó Rodríguez, advirtiendo que urge que TLC también entienda que las mujeres que están detrás del volante para sacar adelante a sus hijos deben sentirse seguras con los inspectores y no amenazadas.

“Tenemos que reconocer que las mujeres son parte vibrante de nuestra economía y se encuentran en todos los sectores y en la industria de taxis tenemos la responsabilidad de garantizar que se sientan protegidas y no atacadas por TLC”, dijo Ydanis.

Cira Ángeles, presidenta de la Asociación de Dueños de Bases de Taxis Livery, dejó en claro que los montos de las multas no son asunto de TLC sino responsabilidad del Concejo, al que le pidió revisarlas, pero mencionó que los estereotipos sociales sobre las mujeres al volante las hacen más vulnerables.

“Cuando ven una mujer manejando existe muchas veces el concepto de que las mujeres no saben conducir y eso va en detrimento de demostrar lo que podemos hacer, y es triste que se muevan esos estereotipos, pero más allá de revisar eso, hay que revisar las leyes obsoletas y regulaciones que simplemente busca multar, pues es necesario devolverle a los conductores la dignidad”, dijo la líder taxista. “Se puede promover seguridad pública y la ley sin destruir a la gente, porque ahora mismo muchos choferes están aterrorizados y atemorizados porque están predispuestos y si un taxista se gana $100 0 $200 y tiene que pagar multas tan altas como $1,500 y hasta $10,000, se van a quedar en la calle”.

TLC niega deuncias

Allan Fromberg, vocero de TLC, negó categóricamente las acusaciones de que los inspectores de esa agencia persigan o acosen a los taxistas, y menos que las mujeres conductoras estén siendo objeto de prácticas discriminatorias basadas en género o raza. El funcionario presentó los datos que enseñan que mientras el 8% de los conductores hombres ha recibido una multa, esa cifra es del 6% en el caso de las mujeres, y mientras el 24% de los choferes ha recibido dos o más multas, solo el 19% de las mujeres taxistas está en esa categoría. Asimismo, aseguró que el 75% de las taxistas livery tienen récords limpios, sin multas, comparados con el 68% de los conductores hombres.

“Esto, por supuesto, deja en claro que no hay tal enfoque en las mujeres licenciadas, por ninguna de las desafortunadas razones que se alegan”, dijo el vocero de TLC, quien defendió el proceder de los inspectores y manifestó que aunque legalmente sí hacen operaciones encubiertas, TLC prohíbe usar muletas y coches de bebé. “Los oficiales de TLC simplemente están protegiendo a los conductores legítimos y con licencia, haciendo cumplir la ley en contra de los conductores sin licencia que están robando el dinero de sus bolsillos”, agregó Fromberg, dejando en claro que esa agencia “toma en serio todas las quejas sobre los miembros del personal, y tomamos medidas disciplinarias cuando corresponde”.

Asimismo Seth Hoy, vocero de la Administración De Blasio, destacó que en los últimos dos años la Comisión de Derechos Humanos ha recibido cinco quejas de presuntos hechos de discriminación por parte de inspectores de TLC contra taxistas livery y pidió a quienes se sientan acosados o acosadas, hacer la denuncia.

“Todos los neoyorquinos están protegidos contra la discriminación y el acoso. Si alguien cree que es víctima de discriminación, puede llamar a la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York al 718-722-3131”, dijo el funcionario. “Los informes también pueden hacerse de forma anónima y la Comisión nunca preguntará sobre su estado migratorio”.

Datos de la industria de taxis:

180,000 taxistas hay en la ciudad de Nueva York.

14,139 son hombres de taxis livery.

671 son mujeres taxistas livery.

– del 2% de los taxistas en NYC son mujeres.

75% de las taxistas livery tienen récords limpios, sin multas, comparados con el 68% de los conductores hombres.

8% de los taxistas hombres han recibido una multa comparados con el 6% de las mujeres.

24% de los taxistas hombres han recibido dos o más multas comparados con el 19% de las mujeres.

