Modelo mostró mensaje de “coqueteo” que le mandó Trump Jr.

En medio del revuelo por el anuncio del divorcio Donald Trump Jr. y su esposa Vanessa se dieron a conocer un curioso mensaje que envió el hijo del magnate a una conocida modelo.

La modelo y personalidad de Twitter, Melissa Stetten, afirmó que Trump Jr. le coqueteo enviándole mensajes a Twitter en 2011, justo un mes después del nacimiento de su hijo Tristan con su esposa Vanessa.

Stetten twitteó una captura de pantalla del mensaje directo de Twitter que le envió el hijo del magnate, incluyendo algún contexto sobre lo que se refería.

Según la atractiva modela, ella había twitteado una broma sobre el esfuerzo que hay que hacer mientras reemplazaba un tampón, lo que llevó a Trump Jr. a responder con una referencia al aroma de la tocineta.

El tweet inicial de Stetten ya no es visible, lo que hace que el análisis de la naturaleza exacta de la respuesta de Trump Jr. sea difícil de corroborar.

Sin embargo un par de tweets públicos de la cuenta de Trump Jr., fechados el mismo día en que se filtró el mensaje director de Twitter DM a Stetten, aún se encuentran en la cadena de mensajes del hijo del magnate.

“Ahora estás jugando con mis emociones”, escribió Trump Jr. a Stetten el 20 de noviembre de 2011. “¿Por qué las mujeres no ven el perfume de tocino? Parece mucho mejor que esa mierda de Channel”.

El DM que al parecer envió a Stetton tiene marca de tiempo 13 minutos después de esa respuesta pública.

Surprised his marriage didn’t work out since he was sending me DMs a month after his wife gave birth. (I tweeted a joke about pulling a muscle changing a tampon and he replied asking if I smelled bacon? Cool joke) pic.twitter.com/JbuwC1wghf

— Melissa Stetten (@MelissaStetten) March 16, 2018