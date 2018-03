Corey Johnson: “Estoy muy orgulloso del trabajo que hizo Melissa Mark-Viverito”

El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson manifestó que una de sus prioridades será ayudar a los más necesitados

Si en la era de Melissa Mark-Viverito como presidenta del Concejo Municipal, los neoyorquinos más necesitados se sintieron respaldados, bajo el actual mandato del organismo legislativo, Corey Johnson también tiene como norte seguir esa ruta.

Así lo manifestó el líder del Concejo, tras admitir que a pesar de que la Gran Manzana ha tenido avances enormes en reducir el desempleo, crear más puestos de trabajo, aumentar el turismo y promover la industria inmobiliaria, hay miles de personas que necesitan ayuda para mejorar su calidad de vida.

“Esta es una ciudad de contrastes en muchas maneras (…) y no hemos podido hacer suficiente por los neoyorquinos que batallan más”, comentó Johnson, advirtiendo que una de sus metas será trabajar por los necesitados y por los indocumentados, pues datos preocupantes revelan que entre otras cosas, hay más de 60,000 personas durmiendo en los albergues, 25,000 menores de 16 años y que el 22% de personas de la ciudad están viviendo en pobreza, la mayoría niños de color.

“Nuestra visión es ayudar y apoyar a los marginados, los vulnerables y quienes están siendo objeto de ataques. Eso es más importante ahora con lo que estamos viendo en Washington”, recalcó el político, quien de paso destacó el trabajo de la saliente Presidenta del Concejo.

“Nuestra ciudad es la historia de inmigración y es fuerte por la inmigración y me siento muy orgulloso del trabajo que mi predecesora Melissa Mark-Viverito hizo para proteger a los inmigrantes. Ella estaba hablando de esta visión antes de que Donald Trump fuera presidente”, agregó el demócrata en junta editorial con este rotativo el lunes 19 de marzo.

Johnson también se mostró a favor de apoyar la emisión de más licencias a vendedores ambulantes que no se expiden desde 1979, y pidió a la NYPD y a las autoridades locales que le den un respiro a quienes viven de esa actividad en las calles sin permisos.

“Necesitan obedecer la ley pero queremos asegurarnos de que si usted es un inmigrante de bajos recursos en Nueva York o una persona local, no va a ser perseguido ni acosado por intentar apoyar a su familia. No queremos vivir en un sistema punitivo que persiga a nadie injustamente”, dijo el político, advirtiendo que uno de los frenos para expedir más permisos es que los pequeños negocios no quieren vendedores afuera de sus locales.

“No persigan de manera injusta a estas personas a menos que estén haciendo algo loco o inseguro para los peatones”, dijo, destacando que es injusto que mujeres vendedoras reciban multas de $300 dólares por estar tratando de sobrevivir.

¿Mediador entre Cuomo y De Blasio?

Y sobre los dardos que recibió recientemente por reunirse con el gobernador Andrew Cuomo, en medio del distanciamiento que el mandatario estatal y el alcalde Bill de Blasio tienen, Corey mencionó que aunque no le gusta estar “en la mitad” de los dos bandos, si ve que en esa posición puede mediar y ayudar a encontrar soluciones para crisis como la de NYCHA y el transporte público, seguirá estando allí.

“Tuvimos una buena reunión con el gobernador, con 154 concejales y yo hablamos sobre la MTA, el cierre futuro de Rikers, fondos para la educación, servicios sociales, vivienda pública y otros asuntos y creo que el gobernador quiere trabajar con nosotros. Queremos trabajar con el alcalde con el gobernador con todos”, dijo el concejal.

“Si tomamos los $200 millones que la Ciudad puso en febrero, los $200 millones que el Estado puso en el 2015, los $200 0 $250 millones que el Estado y el gobernador apoyaron en las últimas semanas serán más de $600 para hacer las reparaciones que se necesitan en NYCHA, así que si estoy en la mitad para hacer cosas así, pues está bien”, indicó.

Lo que sí dejó claro es que no permitirá ser usado para fines políticos.