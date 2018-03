Presidente del Concejo: Latinos “van a ser protegidos y respetados”

Corey Johnson, quien reemplazó en el cargo a Melissa Mark-Viverito, reiteró en una junta editorial con El Diario su compromiso en la lucha por las necesidades de los hispanos

Hace dos meses Corey Johnson fue electo presidente del Concejo Municipal, reemplazando a Melissa Mark-Viverito, en una contienda en la que líderes hispanos y afroamericanos exigían que el sucesor de la puertorriqueña fuera un concejal de color. Y aunque en sus primeras semanas como jefe del organismo legislativo fue señalado de disminuir la representatividad latina en su oficina, luego de hacer cambios que dejaron por fuera a algunas funcionarias hispanas, el concejal aseguró que durante su mandato seguirá defendiendo y protegiendo a los latinos.

Ese fue el compromiso que Johnson, quien representa al Distrito 3 de Manhattan, es abiertamente gay y tiene reputación de “no tener pelos en la lengua”, hizo el lunes durante una junta editorial con El Diario, a la que asistió junto al concejal hispano Rafael Espinal, miembro del equipo de liderazgo que creó el nuevo presidente y quien manejará las comunicaciones.

Johnson, quien se crió cerca de Boston, en viviendas públicas y quien tuvo problemas con el alcohol, confesó con mucha honestidad, que jamás podrá saber a ciencia cierta lo que sienten los hispanos, víctima de estereotipos y discriminación por su origen, pero aseguró que por su orientación sexual y por ser portador del virus del VIH, sabe en carne propia lo que es ser señalado; eso le sirve para ponerse más en los zapatos de la comunidad inmigrante.

¿Qué importancia van a tener los latinos en su paso por la Presidencia del Concejo Municipal?

“Me considero a mí mismo alguien que ha sido defensor, amigo y aliado de todas las comunidades de color, pero especialmente de la comunidad latina. He trabajado con muchas de las organizaciones comunitarias de base que entregan servicios. Con las comunidades puertorriqueña, dominicana, mexicana, ecuatoriana, peruanas… y es importante mirar quienes están en nuestro equipo de liderazgo. El Concejal Reynoso está en este equipo, el concejal Espinal está en este equipo negociando el presupuesto para asegurarnos de la representación y que ustedes tengan esas voces en la sala cuando se tomen las decisiones”.

¿Qué puede decirle a la comunidad hispana?

“Después de que se fue la presidenta Mark-Viverito, por supuesto había comunidades de color y líderes políticos de color que estaban preocupados de no tener una persona de color como presidente del Concejo. Y lo que dije durante eso fue que nunca intentaría ni debería intentar hablar de lo que es ser una persona de color en Nueva York o en el mundo en general, porque esa no es mi experiencia. Yo nunca he sabido lo que es eso. No sé lo que es, porque cuando camino en Duane Reade la gente no me persigue pensando que voy a hurtar algo. No tengo que lidiar con las mismas cosas que muchas personas en Nueva York tienen que lidiar. Pero al mismo tiempo, tengo mi experiencia, aunque no es análoga de ninguna manera, porque la raza es una cosa diferente, pero siendo un hombre abiertamente gay, he enfrentado discriminación: soy VIH positivo, no vengo de una familia de dinero, y crecí en viviendas públicas”.

¿Cuál va a ser su cercanía con la comunidad latina?

“Quiero apoyar a la comunidad latina. Quiero amplificar la voz de la comunidad latina, quiero responder por la comunidad latina, quiero ir a los barrios predominantemente latinos que hay en la ciudad, algo que he hecho en las últimas 11 semanas”.

Usted tuvo críticas de activistas que sienten que en su oficina no incluyó a suficientes hispanos ¿Qué puede decirnos sobre eso?

“Número uno, el director de personal del Concejo es latino, Ramón Martínez. Básicamente hay siete posiciones altas en el Concejo desde la perspectiva del personal”.

¿Siete (altas posiciones) entre cuántas?

“No sé. Hay unos cuantos cientos de trabajos en el Concejo. Pero hay siete posiciones ‘senior’ y dos de esas siete, son latinos. El asesor general, Jeisson Adolfo Otaño, y Ramón Martínez… y creo que es significativo que dos de las posiciones más altas del Concejo sean latinos. Ahora, entiendo lo que se ha dicho… pero hubo una reorganización cuando me convertí en presidente del Concejo. Una reorganización más pequeña que otros anteriores presidentes del Concejo (…) nunca es fácil cuando hay cambios. Pero cualquiera que me conozca, sea concejal o de personal, sabe que soy alguien que siempre eleva a las mujeres, a los latinos, a los afroamericanos, a personas de la comunidad LGBT, a inmigrantes (…) siempre estoy abierto y dispuesto a considerar a latinos, a latinas, para posiciones de liderazgo en el Concejo”.

¿Cuáles son esos retos que tiene en mente con la comunidad hispana?

“Numero uno, quiero que sepan que van a ser protegidos y respetados aquí en Nueva York, una ciudad que ha sido construida con el sueño americano y el Concejo bajo mi liderazgo, va a continuar elevando a la comunidad latina, trabajando en asuntos que le importan específicamente a la comunidad latina, como inmigración, reforma policial, apoyo a los pequeños negocios, todos esos asuntos van a ser prioridades en mi agenda”.

¿Qué otros retos?

“Número dos, creo que todas las comunidades quieren esto. La gente quiere sentirse segura en sus vecindarios. Queremos que la gente sienta que sus parques locales, sus escuelas locales, los negocios locales, la parada local del Subway y la comunidad, reciba la atención que necesitan del municipio. Quiero que se sientan apoyados con los recursos del presupuesto. Y último, diría que hay que oír todas las preocupaciones porque nosotros no tenemos todas las respuestas. Parte de ser oficial electo es tener la capacidad de escuchar, ser buen líder es ir a las comunidades y escuchar las preocupaciones que tienen. Queremos que la comunidad latina sepa que somos una puerta abierta”.

¿Y tiene planes de aprender español?

“Me encantaría aprender español. Tristemente cometí un error muy tonto cuando estaba en la escuela, y no recuerdo más, pero pasé seis años en escuela intermedia y cuando había la opción de tomar español, francés y hasta ruso, tomé francés. Ahora me digo ‘por qué diablos hice eso’. Debí haber elegido clases de español, pero nunca es muy tarde y aprendo rápido”.