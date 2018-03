Messi entrena con Argentina para el partido amistoso ante Italia

¿Mauro Icardi, Pipa Higuaín o Kun Agüero para el Mundial de Rusia? Messi y la Selección Argentina entrenan en Manchester para el amistoso ante Italia. Comentamos el gran duelo de los New York Mets ante los St. Louis Cardinals y el partido New York Yankees vs Boston Red Sox el próximo año en Londres. También hablamos de boxeo.

Todo en Tiempo Extra.