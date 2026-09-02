Atacante de Times Square publicó perturbadores mensajes antes del apuñalamiento mortal

La agresora de Times Square, que empuñaba un cuchillo mientras lo blandía, maldijo en internet sobre la “disminución del amor por las personas hasta el punto de apuñalar a otros sin motivo alguno” pocos meses antes del ataque al azar.

Pamela Cisneros, de 49 años, una madre con problemas de salud mental y con tres hijos, hizo un perturbador comentario en una incoherente publicación de Facebook llena de referencias religiosas el 30 de noviembre de 2025.

“Los acontecimientos actuales que te rodean pueden dar fe de mi declaración anterior sobre la llegada del fin de los tiempos”, escribió la mujer, quien acuchilló fatalmente a una ejecutiva bancaria y a otro peatón en medio del sangriento altercado en Midtown el lunes, antes de ser abatida por los agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Un mes después, preguntó con tristeza en otra publicación lo siguiente: “Independientemente de las circunstancias de tu vida, ¿por qué la gente sigue sintiéndose vacía en su espíritu y termina por rendirse a la desesperanza?”, y aseguró que la ayuda se podía encontrar en Dios, informó New York Post.

“Hay noticias de guerra, peste, terremotos, la disminución del amor entre las personas hasta el punto de apuñalar a otros sin razón, esclavitud sexual en este país y en todo el mundo, consumo generalizado de drogas, persecución del creyente cristiano a escala mundial, hambre en todo el mundo, personas sin hogar, etc.”

“Puedes leerlo tú mismo en la Santa Biblia, que advierte sobre el fin de los tiempos”, manifestó Cisneros, cuyo perfil de Facebook también estaba lleno de fotos viejas de ella radiante en compañía de sus familiares y amigos.

La aparente fanática religiosa hizo un llamado a la gente a seguir el principal mandamiento de Dios en la Biblia, escribiendo: “Ámense los unos a los otros como yo los he amado”.

“Satanás, el enemigo de nuestras almas, sabe que su fin está cerca y desea llevarse al infierno a la mayor cantidad de almas posible. Por eso, algunas personas oyen voces que las incitan a matar a alguien o a sí mismas, o a mentirles, diciéndoles que han pecado demasiado como para ser aceptados por Cristo y entrar en el reino de Dios”, indicó Cisneros.

Asimismo, compartió un comentario de alguien de 2020 que decía: “Siempre sé amable con los extraños. Nunca sabes por lo que está pasando alguien”.

De acuerdo con el NYPD, la mujer en cuestión estaba armada con dos cuchillos de cocina cuando apuñaló por primera vez en el abdomen a Tak Kam, de 68 años y residente de Rhode Island, cerca de la intersección de la calle 41 Oeste y la Séptima Avenida, en la tarde.

Posteriormente, caminó una cuadra y apuñaló mortalmente a Erin Piacenti, de 32 años, una ejecutiva de Bank of America originaria de Nueva Jersey. Antes de que Cisneros fuese abatida, se abalanzó sobre los oficiales tras varias órdenes de dejar los cuchillos para ser arrestada.

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