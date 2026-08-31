Snoop Dogg ofrece $10,000 dólares al mes por probar helados

Snoop Dogg abrió una vacante que parece hecha para los amantes de los postres: busca a una persona que pruebe los helados de su marca Dr. Bombay a cambio de un pago mensual de $10,000.

La vacante está abierta a candidatos de cualquier país

De acuerdo con el portal Sporked, el puesto forma parte de una iniciativa vinculada con Deel, una plataforma especializada en contrataciones internacionales.

La oportunidad no está limitada a Estados Unidos: personas de cualquier parte del mundo pueden presentar una solicitud.

El elegido recibirá $10,000 al mes y el pago será procesado mediante Deel, independientemente de la moneda utilizada en el país donde viva el trabajador.

La función principal consistirá en probar los productos de Dr. Bombay, la marca de helados relacionada con Snoop Dogg, y aportar una opinión sobre sus sabores. Aunque la descripción puede parecer una promoción, Sporked señala que se trata de un puesto planteado como una actividad laboral real.

Qué buscan en la persona seleccionada

Entre las características mencionadas para los aspirantes están tener gusto por los helados y un paladar atento, capaz de distinguir sabores y combinaciones.

También se considera importante contar con una presencia sólida en redes sociales.

La solicitud se realiza a través de Deel. Sporked recomienda a los interesados prestar atención al proceso y conocer previamente los productos de Dr. Bombay antes de enviar su candidatura.

El puesto también funciona como una forma de mostrar el alcance internacional de Deel, cuya plataforma está diseñada para facilitar que las empresas puedan contratar y pagar a trabajadores ubicados en diferentes países.

Dr. Bombay apuesta por combinaciones poco tradicionales

La marca de Snoop Dogg mantiene actualmente una selección relativamente pequeña de sabores, pero apuesta por mezclas con diferentes ingredientes, texturas y perfiles dulces.

Uno de los productos destacados por Sporked es Sticky Caramel Apple. Este sabor combina sorbete de manzana verde con helado de caramelo y agrega cacahuates crujientes y remolinos de caramelo salado.

La oferta de Dr. Bombay se caracteriza por nombres llamativos y mezclas que buscan diferenciarse de las opciones más tradicionales disponibles en el mercado.

La contratación del nuevo catador podría también tener relación con el desarrollo y evaluación de futuros productos, aunque el anuncio citado por Sporked no establece cuántos sabores deberá probar la persona seleccionada ni detalla una duración específica para el empleo.

Tampoco se menciona en la información proporcionada una fecha límite para presentar solicitudes.

Para quienes quieran competir por el puesto, el proceso se realiza mediante la página habilitada por Deel para la iniciativa de Snoop Dogg.

La convocatoria combina una peculiar función –probar helados– con una remuneración de $10,000 mensuales y la posibilidad de participar desde prácticamente cualquier lugar del mundo.

Sigue leyendo:

– Snoop Dogg reveló que le hizo un millonario regalo a su hija para su boda

– Snoop Dogg revela que rechazó hacer contenido para Only Fans por respeto a su esposa

– Snoop Dogg y su hijo lanzarán tienda de postres llamada Dr. Bombay’s Sweet Exploration