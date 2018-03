Fey se siente millennial: ‘Tengo 23 y me vale lo que digan’

La cantante admira la actual generación de jóvenes

Fey volvió a nacer y asegura sentirse tan motivada como “un millennial”, y un poco desconectada de los de su generación.

La cantante, que fue una sensación juvenil hace más de una década, cumplió ayer 23 años de carrera, ya que el 21 de marzo de 1995 dio a conocer el éxito “Media Naranja”.

“Amo a los millennials, los amo con locura y pasión. Es una parte de una generación en la que todos se apoyan unos con otros, se entienden, están para ellos, es algo de lo que nosotros deberíamos aprender, aprovechar y procurar.

“Hay que aprender de las nuevas generaciones que impulsan, no que te jalan para atrás, porque a mí me tocó las que decían: ‘ah, yo no podré llegar ahí, bájate’. Aquí es una visión de yo puedo estar como tú. Se unen para darse fuerza, no se ponen el pie. Viene un nuevo México, viene una nueva generación con otra visión y otro empuje”, expresó Fey en la presentación de su nuevo sencillo, “Comiéndome Tus Besos”.

Reconocida por éxitos como “Azúcar Amargo”, “Subidón” y “Te Pertenezco”, la prima de Mario Bautista lamentó que los de su generación no hayan sido solidarios como se tenía que ser.

“A nuestra generación le pasó… era muy diferente. Ahora sí se ayudan, fíjense en las redes, cómo se apoyan entre caballeros, todos se apoyan, el ejemplo es mi primo (Mario Bautista). Toda esa generación es gente que se une para apoyar.

“Lo ves, está pasando en Hollywood, con mexicanos, eso lo entienden como apoyo, y nuestra generación era como más pesadita. Yo ya soy millennial. Tengo 23 y me vale lo que digan“.

La intérprete, de 44 años, y sobrina de la cantante Noemi Gil, aseguró que tras varios años de cambiar de management, sellos discográficos y equipo de trabajo, finalmente encontró en la agencia de representaciones artísticas Bluper lo que buscaba: confianza y seguridad.

“Nada se puede garantizar, no podemos asegurar nada. Yo me siento más en balance, encontré las piezas que me están dando esa solidez de la parte de afuera para poder arrancar y salir, a toda velocidad.

“Al final te tiene que acompañar un equipo con tus mismas inquietudes. Este es el momento en que vamos hacia adelante, y yo quiero salir adelante, quiero arrancar, y estoy lista para eso”.

“Comiéndome Tus Besos” es el primer corte promocional de una colección de más de diez piezas que Fey tiene listas para dar a conocer en lo que resta del año y que serán distribuidas de manera digital.

La intérprete de “Sé Lo Que Vendrá” continuará con las fechas que tiene pactadas en el 90’s Pop Tour y, a la par, desarrollará esta nueva faceta de su carrera como solista.