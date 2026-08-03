Murió el peleador brasileño de UFC Allan Nascimento a los 34 años tras sufrir un aparente infarto

El peleador brasileño del peso mosca de la UFC, Allan Nascimento, falleció este lunes 3 de agosto a los 34 años de edad en Sao Paulo.

Nascimento (22-7) debutó en el octágono en el 2021 y logró una marca de 4-2. Su última aparición dentro de la jaula fue el 20 de junio de este año, una pelea donde cayó por decisión dividida ante Mitch Raposo.

“Allan Nascimento fue encontrado inconsciente tras sufrir un aparente ataque cardiaco mientras dormía. A pesar de los esfuerzos del equipo médico que acudió al lugar, se confirmó su fallecimiento allí mismo”, dicta el mensaje del UFC.

Dolor en el mundo de la UFC

El peleador brasileño era uno de los integrantes más notables del equipo Chute Boxe de Diego Lima, con sede en Sao Paulo; era un habitual como apoyo en la esquina de sus compañeros incluido el ex campeón ligero y actual poseedor del cinturón BMF, Charles Oliveira.

“Do Bronx” fue uno de los primeros en expresar sus condolencias en su perfil de Instagram: “Hoy perdí un hermano que las peleas me dieron, agradecido por siempre estar conmigo para compartir el tatami y por las palabras. Solo tengo gratitud para tí”, publicó Oliveira en sus redes sociales.

La repentina muerte de Nascimento será un duro golpe anímico para el equipo de Diego Lima, donde se prepara el irlandés Ian Machado-Garry para pelear por el título welter en el estelar de UFC 330 ante Islam Makhachev.

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