Presupuesto estatal y municipal garantizan ‘ciudad santuario’ en NYC

Tanto el Concejo como la Legislatura Estatal discuten la inclusión de recursos para que la Gran Manzana siga defendiendo a los inmigrantes con fondos y programas

A pesar de que en el presupuesto federal de $1.3 billones, firmado el viernes 23 por el presidente Donald Trump, no se aprobó ninguna normativa específica sobre el recorte de fondos a las ‘ciudades santuario’ como Nueva York, a las que el mandatario ha amenazado con quitar partidas si sigue protegiendo a indocumentados, la Gran Manzana no se confía y seguirá luchando por los inmigrantes.

Así lo aseguró Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración del Concejo Municipal, quien junto a otros líderes políticos enfatizó en el compromiso que existe en la discusión actual de los presupuesto estatal y municipal para seguir manteniendo vivos programas de ayuda a los indocumentados, como los de abogados gratuitos y la no cooperación con ‘La Migra’, a fin de mantener a Nueva York como un lugar santuario.

“Desde el año pasado, a nivel nacional hemos venido enfrentando las amenazas del gobierno federal y si el presidente Trump y el fiscal Jeff Sessions intentan cumplir con sus amenazas, estamos listos para defendernos”, comentó Menchaca, agregando que en las actuales reuniones para definir las inversiones del presupuesto del nuevo año fiscal 2018, de $88,670 millones, los oficiales electos trabajan con la premisa de seguir protegiendo a los inmigrantes.

“Hemos aprobado legislación para asegurar que nuestro presupuesto local no sea utilizado para hacer cumplir políticas federales y continuamos trabajando en legislación que garantice acceso a servicios para nuestra comunidad inmigrante”, advirtió el líder de Brooklyn.

Los montos exactos que el presupuesto destinará para impulsar y conservar a la ciudad como un ‘‘citio santuario’ solo estarán definidos antes del 1 de julio próximo, plazo que da la ley para presentar el documento final de gastos de la Gran Manzana en el Concejo, y el 1 de abril en Albany.

Millones para defender a inmigrantes

En el presupuesto del 2018 la Ciudad asignó $31,000,000 para defender a inmigrantes y la partida del Estado fue de $16,388,100 , mayormente para apoyar a futuros ciudadanos. Asimismo, la Administración De Blasio, reiterando su compromiso, agregó $16.4 millones al presupuesto para destinarlos a abogados gratuitos que beneficiarán a unos 15,000 casos.

Seth Stein, vocero del alcalde Bill de Blasio, comentó que aunque el presupuesto federal aprobado no reduce fondos para Nueva York por las políticas de inmigración que la ciudad ha defendido, sí hay temor de otros recortes, pero seguirán dando la pelea por los indocumentados.

“La Administración Trump ha seguido amenazando con recortar dinero vital de la subvención de seguridad pública debido a las políticas de nuestra ciudad, pero continuaremos luchando”, dijo el funcionario. “Nuestras políticas han ayudado a que esta sea la ciudad más segura del país al alentar a las comunidades de inmigrantes a vincularse con las autoridades”.

El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, también dejó claro que la Ciudad, ante cualquier eventual intento de la Administración Trump por recortar fondos a Nueva York por su protección a los indocumentados, estará lista para poner el pecho.

“La ciudad de Nueva York es una ciudad santuario y seguirá siendo así. Nueva York ha sido un faro de inmigrantes en toda su historia y eso no cambiará”, comentó el líder del Concejo. “Nueva York sin sus comunidades de inmigrantes no es Nueva York y no retrocederemos ni nos intimidaremos. Continuaremos monitoreando de cerca esta situación y responderemos en consecuencia”.

Asimismo Yaritza Mendez, coordinadora de inmigración y derechos civiles de la organización Se Hace Camino Nueva York, hizo un llamado al Concejo y a la Legislatura estatal para que no escatimen recursos para aumentar la protección a los inmigrantes ante las políticas promovidas por Washington.

“Sabemos que las amenazas de la Administración Trump son ilegales. Vamos a seguir resistiendo en nuestras comunidades y con nuestros oficiales electos aliados vamos a seguir insistiendo que nuestro gobierno local y estatal protejan a los inmigrantes e inviertan todos los recursos que tanto necesitamos”, concluyó la activista.

La concejal Margaret Chin, otra feroz defensora de los inmigrantes, manifestó también que el presupuesto de la Ciudad seguirá mostrando el respaldo a la promesa que Nueva york hizo de no abandonar a quienes no tienen papeles, desde que Trump lanzó sus primeras amenazas de recortes.

“Desde entonces, hemos trabajado para fortalecer y expandir programas para generar confianza entre el gobierno y la comunidad, independientemente del estatus migratorio, de modo que todos se sientan seguros”, dijo Chin. “En respuesta a la intimidación de Trump, las amenazas inconstitucionales a las ciudades, no retrocederemos y continuaremos trabajando para asegurarnos de que los inmigrantes puedan prosperar sin miedo en esta ciudad”.