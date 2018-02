Denuncian que ayuda legal para inmigrantes en NY es desigual

Un informe asegura que falta transparencia en la distribución de recursos de abogados gratuitos y critica que se deje por fuera a condenados por delitos considerados serios

Desde que la Administración Trump enfiló sus dardos contra los indocumentados, la Ciudad de Nueva York y el Estado se han plantado como fieles defensores, entre otras cosas, metiéndose la mano al bolsillo para ayudar a que más inmigrantes tengan acceso a abogados gratuitos y asesoría legal. Pero los $65.2 millones adjudicados para el año fiscal 2018 no han sido suficientes ni todos los procesos efectivos, y hoy muchos neoyorquinos se están quedando por fuera de los programas de ayuda.

Así lo denunció este jueves el informe “Sin puerto seguro: desafíos para obtener servicios legales de inmigración en Nueva York”, presentado por la New York Immigration Coalition (NYIC), Legal Aid Society e Immigrant Advocates Response Collaborative (I-ARC), donde se recalca que además de la falta de más recursos para darle la mano a más personas, existen serios problemas sistémicos que impiden a los inmigrantes neoyorquinos proteger sus derechos legales.

El reporte indica que tras indagar entre organizaciones que proveen servicios a indocumentados, resulta preocupante especialmente que, en el plano real, la inversión de la Ciudad de Nueva York en servicios legales no cobije a quienes han cometido delitos serios, dejándolos a su merced y negándosele el debido proceso ante un tribunal de inmigración.

“Si bien la cantidad de dinero de la Ciudad –48 millones de dólares– es una inversión histórica, los proveedores de servicios legales que reciben fondos municipales deben cumplir con una nueva y preocupante disposición que les prohíbe ayudar a los clientes condenados por una larga lista de más de 170 delitos, y esta exclusión limita seriamente las capacidades de los proveedores”, advierte el informe.

Además de los $47,500,000 asignados por la Ciudad, la partida del Estado fue de $16,388,100, pero los activistas se han mostrado preocupados al no saber si existe ánimo en Albany de renovar esa inversión para el año fiscal 2019.

El documento destaca que tanto el Estado como la Ciudad doblaron su inversión este año. En 2017 los recursos asignados por el Concejo Municipal y la Administración De Blasio fueron del $27,200,000 y del lado de Cuomo y Albany el rubro fue de $7,138,100.

Steven Choi, director ejecutivo de The New York Immigration Coalition, advirtió que los proveedores de servicios legales son la primera línea de defensa contra los “ataques brutales” de Trump y destacó la necesidad de que el sistema de justicia penal y el sistema de inmigración se mantengan como sistemas separados. “La exclusión es una capitulación ante los mismos intentos de criminalizar a los inmigrantes por su propia existencia y amenaza a los inmigrantes con una injusta cadena perpetua de deportación”, dijo el activista.

Sarah Gillman, abogada de The Legal Aid Society, aseguró que otro de los problemas que limita el acceso de más inmigrantes a los servicios legales es la burocracia que retrasa la asignación de los recursos. Como ejemplo el informe revela que el 28% de los fondos asignados para abogados gratuitos del año fiscal 2018 no han sido todavía entregados y de paso señalaron que a la Ciudad le falta más transparencia en la manera como se distribuye ese dinero.

“Debemos revisar eso para asegurarnos de potenciar mejor el servicio y el acceso de los inmigrantes a la ayuda legal”, dijo la defensora, quien advirtió que la Ciudad hasta el momento no ha revelado de manera precisa cuántos inmigrantes y por qué casos se han beneficiado con los programas de ayuda.

Por otro lado, el informe revela que a nivel estatal resulta más preocupante la situación de cobertura que ayude a indocumentados, pues el 79% de los fondos solo cubren servicios de ciudadanía. De los 158 proveedores de servicios legales de inmigración en el estado de Nueva York, 121 (el 75%) están en la Gran Manzana y muchas regiones del norte no tienen proveedores o muy pocos.

La salvadoreña Mirna Calderón, quien pudo luchar su caso de asilo político gracias a la asesoría legal gratuita de los abogados de Caridades Católicas, se puso como ejemplo para manifestar que este servicio es vital para los indocumentados que no saben cómo acceder a un alivio migratorio y evitar fraudes. “Yo antes había pagado una consulta con otro abogado y me dijo que no se podía hacer nada en mi caso”, advirtió.

Al cierre de esta edición la oficina del Gobernador Andrew Cuomo no había respondido a nuestra solicitud de conocer su postura sobre las quejas reportadas por el informe.

La Administración De Blasio, por su parte, reiteró que siguen comprometidos en ayudar a más inmigrantes y destacó que prueba de ello fueron los $16.4 millones que se agregaron al presupuesto para destinarlos a abogados gratuitos y que beneficiarán a otros 15,000 casos.

“Cualquier organización que haya trabajado bajo contrato con la Ciudad es consciente de que los procesos de contratación de la Ciudad son metódicos para garantizar el despliegue inteligente de los recursos públicos. Como hemos explicado a nuestros socios, la Ciudad de hecho está agilizando la distribución de estos dólares dada la inmediata e inmensa necesidad de asistencia legal”, agregó un vocero del Alcalde, sobre las quejas de demoras en la asignación de algunos recursos.

Lo que encontró el estudio

Falta de fondos suficientes

Falta de fondos que aborden las necesidades reales

Falta de un número suficiente de abogados supervisores capaces de entrenar, orientar y supervisar a abogados nuevos

Falta de espacio físico para apoyar la expansión

Restricciones criminales en los contratos de la Ciudad de Nueva York

Las organizaciones sin fines de lucro están prestando servicios solo a una fracción de los inmigrantes

Una cuarta parte de las organizaciones tiene una carga de trabajo total de 250 o menos casos

40% de las organizaciones tienen una carga de trabajo total de 1,000 o menos

Dónde pedir ayuda