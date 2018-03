El código secreto de las mujeres

No olvidamos al ex: Que lance la primera piedra aquella que nunca haya chequeado el perfil de su ex en Facebook. Aunque una mujer esté feliz en una nueva relación, su ex nunca estará completamente fuera de su mente. ¡Ojo! Esto no significa que todavía lo quiera, pero las mujeres somos sumamente curiosas y queremos saber si nuestro ex está mejor o peor desde que la relación terminó.