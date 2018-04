Bicicletas eléctricas de velocidad moderada serán legales en NYC

Tras múltiples quejas contra el NYPD por aumento de multas y decomisos, el Alcalde cambió parcialmente su postura sobre este medio de transporte

Como si fuera un ritual sagrado, José Martínez se monta en su “caballito de acero” todas las tardes y se dirige al restaurante chino donde trabaja como “delivery” en Union Square, en Manhattan. Y aunque el mexicano de 48 años asegura que le va bien con las propinas, al igual que cientos de neoyorquinos que se desplazan por la Gran Manzana en bicicletas eléctricas, teme “ganarse” una multa de la policía o que le quiten su herramienta de trabajo, como ya le ha pasado a otros colegas.

El Código Administrativo de la Ciudad estipula que manejar una “e-bike” es ilegal, pero justo cuando el Concejo Municipal analizaba una resolución introducida el mes pasado por el concejal Rafael Espinal para pedirle al Estado que saque a las “e-bikes” de la ilegalidad, y que cese la persecución a sus usuarios por parte del NYPD, el alcalde Bill de Blasio, quien hasta hace unos meses le había declarado la guerra a estas “bicis”, hizo un anuncio este martes que dejó medio satisfechos a ciclistas, políticos y activistas.

El mandatario ordenó al Departamento de Transporte (DOT) que comenzará un proceso para reglamentar el uso de las bicicletas de pedaleo eléctrico para legalizarlas, pero aquellas que tengan acelerador, con capacidad para movilizarse a más de 20 MPH, seguirán siendo ilegales. Las “e-bike” se volvieron populares hace un par de años en la ciudad.

“Con pautas nuevas y claras, los ciclistas, los trabajadores de reparto y las empresas ahora comprenderán exactamente qué dispositivos están permitidos”, manifestó De Blasio sobre su nueva postura que contrasta con la del 19 de octubre del año pasado, cuando había anunciado que se tomarían medidas más estrictas, no solo contra los conductores de “e-bikes”, sino contra las empresas que permitieran que sus empleados las usaran para trabajar, con multas de hasta $500.

El cambio del Alcalde alegró mucho a José Martínez, quien calificó el anuncio como un triunfo “a medias” para los repartidores que protegerá sus sustento.

“Estoy de acuerdo con eso a ver si así nos quitan el rótulo de ciclistas ilegales”, comentó el “delivery”, quien pagó $1,000 por su bicicleta. “No solo tenemos que estar con los ojos bien abiertos con los carros sino con la policía y acelerar para que no lo agarren a uno, y si me quitan la bici me quedo sin comer”.

Empujan legislación en Albany

Y aunque el concejal Espinal se mostró satisfecho al ver que el Alcalde escuchó sus preocupaciones, manifestó que es preciso seguir dando la pelea para que la Ciudad avance más sobre el tema y Albany legisle y se aprueben las iniciativas A.1018 y S.2888, para legalizar a todas las “e-bikes” y no solo a las de velocidad moderada, como anunció De Blasio.

“Esta es una gran victoria para la comunidad ‘e-bike’, especialmente los trabajadores repartidores, que dependen de las bicicletas eléctricas para ganarse la vida”, dijo el concejal quien es presidente del Comité de Asuntos del Consumidor y Licencias Comerciales del Concejo Municipal. “Todavía hay más trabajo por hacer en Albany para asegurar que las leyes estén claramente definidas para proteger a todos los usuarios de vehículos electrónicos y en la ciudad para apoyar a aquellos que quieran hacer la transición de las bicicletas eléctricas de acelerador a las bicicletas de aceleradores de pedales”.

El político de origen dominicano insistió en que la única forma en que las bicicletas eléctricas serán verdaderamente legales, es si el Estado actúa en consecuencia.

“Creo que ahora más que nunca, cuando la Ciudad innecesariamente está tomando medidas drásticas contra nuestros deliveries, necesitamos que la Legislatura y el Gobernador actúen rápidamente”, dijo Espinal “Los trabajadores están perdiendo sus salarios y su modo de vida con multas punitivas y seguimiento extremo. Esto es demasiado grave para los trabajadores y sus familias que dependen de esos ingresos”.

El año pasado se decomisaron unas 1,000 “e-bikes”, mientras que en el 2016 el número fue de 341, es decir que la persecución a esas bicicletas aumentó en más de 170%. Y en los dos primeros meses de este año, 238 usuarios han recibido multas, al igual que 48 negocios, y se han confiscado un total de 209 bicicletas, datos que alarman a Espinal, quien afirma que mientras estados como California están apoyando la expansión de las “e-bikes”, Nueva York se había mostrado atrasada en este tema.

La mexicana Liliana Ramírez, quien junto a su esposo trabaja como repartidora de comida, confiesa que ha vivido en carne propia los efectos de las reglas actuales, con multas que afectan los ingresos de su familia y la persecución de la policía.

“Mi esposo tenía una e-bike y le pusieron dos tickets y uno siente la falta de ese dinero”, comentó la madre de familia, quien prefiere ahora usar las tradicionales. “En esta bicicleta ahora me siento más segura porque a esas otras las persiguen más y los tickets son como de a $50 y $100, y en muchas ocasiones hasta las quitan y nos dejan sin sustento”.

La repartidora también hizo un llamado a las autoridades estatales para que reglamenten el uso de las bicicletas y no las saquen de circulación, y hasta se mostró de acuerdo con que haya multas altas para quienes no cumplan las reglas. Pero hasta que eso no ocurra, considera injusto que persigan a los deliveries.

“Soy consciente de que muchos no respetan las banquetas y eso es muy peligroso, pues así vayan despacio, siempre tienen velocidad y deberían poner reglas duras para proteger especialmente a los niños que caminan por las aceras y pueden ser empujados, pero al mismo tiempo que se les permita usarse para trabajar”.

Reaccionan a nuevas medidas

Hasta este martes, las autoridades tenían otra radiografía de la situación, y advertían que además de ilegales las bicicletas eléctricas ponían en riesgo a los peatones, en aceras y calles.

Thomas Chan, jefe de transporte del NYPD, manifestó que la Uniformada, que hasta ahora había arreciado las multas y decomisos, apoya el paso que está dando la Administración local para legalizar las bicicletas eléctricas de pedales asistidos. “El NYPD continuará trabajando estrechamente con el Departamento de Transporte para garantizar la seguridad de los ciclistas de la ciudad”, agregó el oficial.

El presidente del Comité de Inmigración del Concejo Municipal, Carlos Menchaca, calificó el cambio de postura del Alcalde como un gesto positivo, resultado de la unión de las comunidades para exigir sus derechos.

“Lo que hizo esto posible hoy, fue la voz fuerte de la comunidad que salió y exigió acción. Debemos volver a la mesa para aprovechar el impulso a esta medida para que creemos un paquete de reforma más grande en el Estado”, dijo el líder político de Brooklyn. “Esta nueva regla para las bicicletas de pedales asistidos protege a nuestros trabajadores locales, en su mayoría inmigrantes, y se basa en un marco que se compromete con las calles seguras para todos”.

Entre tanto, el senador estatal José Peralta lamentó que las iniciativas en Albany para legalizar esas bicicletas sigan en el tintero.

“Se necesitan regular los escúter y las bicicletas eléctricas, puesto que esta medida obligaría al Departamento de Motores y Vehículos a mantener un registro y establecer medidas de seguridad, mientras que los propietarios tendrían que disponer de un seguro de responsabilidad civil”, comentó el político de Queens, quien admitió que no todos los “delivieries” las manejan de manera responsable.

“Los operadores de estos vehículos tienen que respetar y obedecer las normas de tráfico. Aunque la mayoría cumple con la ley, algunos ignoran la normativa vigente y operan en aceras y en sentido contrario, creando un caos innecesario y poniendo en peligro la vida de peatones (…) pero prohibir estos vehículos no solucionada nada”, dijo Peralta.

Por su parte, Abbey Fashouer, vocera del Gobernador Cuomo, no confirmó si el mandatario estatal apoya o se opone a la legalización de las “e-bikes”, pero advirtió que revisarán las iniciativas legislativas que están en la Asamblea y el Senado.