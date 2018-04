Arrecia la guerra de palabras entre Cuomo y De Blasio sobre NYCHA

Ambos mandatarios mantienen una puja sobre quien tiene mejor desempeño enfrentando la grave crisis en las viviendas públicas

La confrontación que mantienen el alcalde Bill de Blasio y el gobernador Andrew Cuomo sobre quién está haciendo un mejor trabajo para solucionar la grave crisis que enfronta la Autoridad de Viviendas Públicas (NYCHA), se recrudeció este jueves luego que el mandatario de la Gran Manzana criticara durante el nombramiento por parte de Cuomo de un Supervisor Independiente.

“Él no puede venir y mostrarte después de cinco años y pretender actuar como un héroe de último momento. Tiene $250 millones, un cuarto de billón de dólares, y ¿por qué no lo entregado? Pongámonos serios”, dijo el Alcalde en referencia a que ese monto fue aprobado en el presupuesto estatal del año pasado y todavía no ha sido usado en NYCHA.

Cuomo y De Blasio mantienen un abierto intercambio de acusaciones que data del verano pasado cuando ambos se encararon sobre la responsabilidad mutua en la crisis del transporte y el déficit en la MTA. Luego de esa primera ronda, en el invierno, el gobernador volvió a la carga contra el Alcalde, esta vez en el ámbito de la vivienda pública de la ciudad, que en buena parte depende de fondos estatales y federales para su operación.

A mediados de marzo el gobernador, acompañado de varios de sus aliados políticos de El Bronx, visitó un complejo de NYCHA en Harlem, donde, según él, puso en evidencia la negligencia de la Administración De Blasio en el mantenimiento de las viviendas públicas y en consecuencia, denunció el riesgo que corren los residentes por las precarias condiciones en que viven.

Entre tanto, este jueves De Blasio aseguró que las recientes visitas de Cuomo a los complejos NYCHA solo obedecen a que el gobernador está preocupado por la competencia que ahora enfrenta para lograr su reelección.

Los comentarios del Alcalde fueron una respuesta directa a las críticas que hizo el mandatario estatal durante un evento más temprano este jueves, en el cual dijo: “La situación de NYCHA es la peor que he visto antes, es asqueroso”.

Nuevos techos en 65 edificios

El nuevo episodio de la zaga Cuomo – De Blasio sucedió mientras el Alcalde recorrió este jueves Queensbridge Houses, considerado el complejo de vivienda pública más grande del país, donde anunció la renovación de los techos de 65 de esos edificios.

La renovación de techos beneficiará a aproximadamente 13,000 residentes al reducir el moho, que puede causar asma y otras enfermedades respiratorias.

De Blasio dijo que la obra, marca la finalización de la primera fase de un reemplazo importante de techos iniciado por su administración en 2015.

El Alcalde destacó que esta primera fase de 65 techos cuesta aproximadamente $ 91.5 millones, $ 8.5 millones por debajo del presupuesto. Una segunda fase de 78 techos, con un costo de $ 100 millones, ahora ha entrado en construcción y se completará en junio de 2019.

“Es posible que los residentes nunca vean el nuevo techo sobre sus cabezas, pero sentirán la diferencia. Nos estamos enfocando en la causa de las filtraciones y el moho, lo que hará a los niños más saludables y ayuda a los padres a dormir más fácilmente. Con los recursos adecuados, podemos ofrecer mejoras en tiempo real a la calidad de vida de miles de familias”, dijo De Blasio.

Los techos en el referido complejo de viviendas públicas Queensbridge han sido reemplazados por primera vez en más de 30 años. Además, De Blasio anunció la instalación de wifi gratuito en todo el complejo, 360 cámaras de circuito cerrado de televisión y 858 luces de seguridad. El índice de delitos en Queensbridge ha caído un 21% desde 2013.

“Estos nuevos techos significan mejoras reales de calidad de vida para 13,000 residentes”, dijo Shola Olatoye, presidenta de NYCHA.

Olatoye agregó que si bien solo se trata de la primera fase de una inversión de $ 1.3 mil millones, a través de estas reparaciones de infraestructura crítica, se está logrando grandes avances hacia el logro de la meta NextGeneration NYCHA para proporcionar comunidades seguras, limpias y conectadas para todos los residentes de viviendas públicas.

NYCHA, reveló que la actual administración ha dedicado $ 1.3 mil millones para reparar 950 techos deteriorados para 175,000 residentes. Los techos con goteras no solo son responsables de las principales fuentes de agua y de la humedad excesiva que causa el moho en los apartamentos, sino que también representan un peligro para la estructura física de un edificio, destacó la agencia en un comunicado.