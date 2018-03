Cuomo comprueba con sus propios ojos la crisis de NYCHA

El Gobernador visitó los peores apartamentos de Jackson Houses, en El Bronx y advirtió que es irresponsable de la Ciudad hacer que los residentes esperen más por las reparaciones

Cucarachas, hongos, moho, goteras, pintura con plomo, pisos agrietados, paredes a punto de caerse, plagas, falta de calefacción y otras “condiciones inhumanas”, fue lo que se encontró este lunes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, durante una visita que hizo a varios apartamentos del complejo de Viviendas Públicas de NYCHA, Jackson Houses, en El Bronx. Un panorama que enfrentan buena parte de los casi 400,000 inquilinos que viven en los 178,000 departamentos para residentes de bajos recursos en la Gran Manzana.

“Lo que hemos visto es lo más molesto y perturbador que haya visto en alguna parte y he pasado por los peores complejos de viviendas en todo el país”, aseguró Cuomo, en una conferencia de prensa, tras su visita a El Bronx, donde criticó la burocracia con la que NYCHA maneja sus obras y donde prometió acciones inmediatas. “Es impactante que en el estado de Nueva York tengamos personas que están sometidas a estas condiciones, y en nombre de la gente del estado, me disculpo con los residentes de NYCHA porque se merecen algo mejor y las cosas vas a mejorar”.

Cuomo destacó que decretará el estado de emergencia de NYCHA para que se aceleren los procesos de contratación para hacer las mejoras y criticó la inacción y lentitud de la Ciudad para hacerle frente a las necesidades de los residentes pobres de Nueva York.

“Es simple, sabemos cómo construir casas, cómo mantenerlas, cómo pintarlas… este es un caso puro de negligencia, es solamente eso, negligencia y los derechos de los residentes han sido abusados, punto, pues nadie se merece vivir en estas condiciones”, agregó el mandatario estatal, quien prefirió no hacer críticas directas al alcalde Bill de Blasio.

“No se trata de a quien culpar por esto”, dijo, refiriéndose a declaraciones previas hechas por el Alcalde sobre la duración de las obras de reparación en los sistemas de calefacción. “Esas condiciones no pueden durar tres años. No le podemos decir a los residentes que les vamos a arreglar la calefacción en tres años o enviar el exterminador en tres años. Tenemos que hacer más rápidos los mecanismos para actuar (…) no tengo problema en declarar la emergencia, pero la pregunta es qué tipo de declaración de emergencia quieren”, agregó Cuomo, quien este martes se reunirá con delegados del Concejo Municipal en Albany para tomar una decisión sobre ese tema, y quien al mismo tiempo advirtió que el Estado tiene “cero rol” en el manejo de NYCHA, y aún así ha inyectado $300 millones que no han sido usados.

“Ni siquiera nos han podido decir cómo gastan el dinero, ese es el punto. No hay punto de dar dinero a una agencia que se va a gastar tres años para usar ese dinero. Hay un problema de manejo y hay que encontrar la manera de lidiar con el manejo de la burocracia, a fin de que los fondos puedan gastarse y las mejoras se hagan”, destacó el Gobernador, quien ordenó una investigación sobre los efectos de las condiciones peligrosas en la salud de los residentes.

“Las condiciones representan una clara amenaza para la salud pública y sirven como un reflejo de las condiciones en todas las viviendas de NYCHA, que exigen una acción inmediata”, aseguró el comisionado del Departamento de Salud del Estado, Howard Zucker. “Los residentes de NYCHA merecen una vivienda segura y habitable, y las condiciones que presencié de primera mano esta mañana simplemente no califican. La exposición al plomo, al moho y a las plagas puede tener efectos de salud graves y duraderos, especialmente para los neoyorquinos más vulnerables”.

Ritchie Torres, concejal de El Bronx, fue más allá y criticó que el alcalde De Blasio haya decidido irse de Nueva York justo cuando el gobernador y otros líderes se juntaron para mostrar su preocupación por la crisis que atraviesa NYCHA.

“Nada necesita más acciones para asumir responsabilidades que la vivienda pública y como muchos de ustedes saben, el Alcalde está fuera de la ciudad. Su ausencia simboliza para mí la ausencia de administración en las viviendas públicas y el trato a sus residentes como personas de segunda clase”, dijo Torres, quien calificó las condiciones de los apartamentos de NYCHA como “una crisis humanitaria” y “una falla del Gobierno” de Bill de Blasio.

El presidente de El Bronx, Rubén Díaz, afirmó que no se puede seguir ignorando a los inquilinos de las vivienda públicas de la Gran Manzana y exigió a la Ciudad que tome acciones inmediatas, de la mano del gobernador Cuomo.

“Cuando los residentes gritan y están pidiendo lo que se merecen, que son mejores condiciones, porque están en crisis, hay que actuar porque estas condiciones son inaceptables”, dijo el líder demócrata, tras quedar impactado especialmente con el apartamento 7F, donde vive un menor de 14 meses y un hombre discapacitado, expuestos a condiciones deplorables. “Ninguno de nosotros ni por un día, aceptaríamos en nuestros hogares esto, pues nadie tiene por qué aguantar vivir así, meses y años y sé que eso va a cambiar desde hoy”.

Carmen Quiñones, activista por los derechos de los residentes de NYCHA, hizo un llamado al alcalde De Blasio para que muestre compromiso con los inquilinos de NYCHA y exigió, como han hecho ya muchos concejales y otros activistas, que empiece por despedir a Shola Olatoye, presidenta de la Autoridad de Viviendas Públicas, por su pésima gestión.

“Ese debe ser el inicio de todo para que se resuelvan los problemas y la verdad no es justo que solo la tenga ahí por ser su amiga y que ponga eso por encima de las necesidades de la gente”, agregó la activista, quien invitó al mandatario a “dejar de pelear con Cuomo” y trabajar en el mismo equipo a favor de NYCHA.

Rosa Bodre, residente de los edificios Jackson de El Bronx, se mostró optimista en que la visita de Cuomo al complejo de viviendas tenga un efecto positivo para todos.

“Al menos vemos que ya no nos están ignorando y sé que en poco me van a arreglar por fin la puerta del departamento y los liqueos que hay”, dijo la mujer, contrario a María González, quien afirmó con decepción que la visita de Cuomo “solo es un show”.

Tras la visita de Cuomo a los apartamentos de El Bronx, la Administración De Blasio cuestionó que el Gobernador se haya tardado tanto tiempo en mostrar su interés por los residentes de NYCHA.

“Después de tres décadas de participación política del gobernador Cuomo en la ciudad de Nueva York, acogemos con beneplácito su nuevo interés en ayudar a los inquilinos de vivienda pública de nuestra ciudad”, aseguró José Bayona, vocero de la Alcaldía, quien destacó que Cuomo no ha sido muy efectivo en resolver la crisis de vivienda. “Las inversiones en vivienda pública del alcalde De Blasio están en niveles récord, mientras que las promesas del gobernador Cuomo se han quedado cortas”.