Inquilinos de NYCHA esperan que declaración de emergencia ponga freno a focos de insalubridad

La reciente visita de inspectores estatales a 255 apartamentos de NYCHA (Autoridad de Vivienda Pública de Nueva York), reveló que más del 80% de las unidades revisadas presentan riesgos severos contra la salud. Y justo cuando el gobernador Andrew Cuomo acaba de emitir el estado de emergencia para esa agencia, inquilinos como María Medina hacen un llamado para poner fin a las condiciones que hoy tienen enfermos a muchos habitantes de NYCHA como ella.

“Yo sufro de asma y me cansé de llamar a NYCHA para que vengan a arreglar el problema de moho que hay y una filtración que emite una peste horrible que sale de uno de los calentadores en mi apartamento, que me está enfermando cada día más”, comentó la dominicana, quien vive en un complejo inspeccionado en la Avenida Columbus, en el Upper West Side, en Manhattan. “Yo he llamado como 30 veces para que reparen esa pared y la última vez esperé dos años para que vinieran, y finalmente cuando vinieron arreglaron las cosas, pero lo hicieron mal”.

La inquilina de NYCHA desde hace 26 años, agregó que aunque ella trata al máximo de invertir de su propio bolsillo en arreglos para mantener bien su hogar, cosas como el moho, la humedad y las paredes se le salen de las manos y empeoran su salud.

“Anoche mismo me agarró un ataque de tos, que me agarra siempre, porque mi salud se está deteriorando por esos olores. Por eso espero que esta vez esa declaración de emergencia sirva para que ya nos traten con respeto y vengan a sacar esas cosas que lo enferman a uno o si no vamos a terminar todos muy mal”, advirtió la mujer, recalcando que el desempeño de NYCHA está en caída libre.

“Antes aquí había un problema grande de drogas, que acabaron y eso fue bueno, pero uno llamaba a NYCHA y le arreglaban a uno todo rápido, pero ahora ya no es así… esto cada vez está peor” , dijo la mujer.

El alarmante reporte del Departamento de Salud, no solo puso en evidencia que el 83% de las unidades inspeccionadas, es decir 212, presentaron “severas condiciones” de riesgo para la salud, sino que de ellas, el 47% tenían infestación de insectos, el 22% tenían al menos la cocina o la nevera en mal estado. Asimismo, 16 unidades tenían “serios” riesgos por problemas eléctricos y 15 unidades estaban sin calefacción.

“La declaración del estado de emergencia me da el poder de ceder con reglas y regulaciones”, aseguró el gobernador Cuomo, explicando que de esta manera se puede saltar cierta burocracia en NYCHA para hacer contratos de obras de manera más ágil.

Otra de las medidas anunciadas por el gobernador, la selección de un monitor independiente, quien podrá contratar a un contratista independiente que se encargará de las reparaciones y del uso de los $550 millones en fondos estatales para obras, entre ellos, $250 que se incluyeron en el presupuesto estatal aprobado el viernes pasado.

El Alcalde, el Concejo Municipal y la Asociación de Inquilinos deberán seleccionar al monitor dentro de los próximos 60 días y éste a su vez tendrá 30 días para elegir al contratista.

Tras conocer las medidas anunciadas por el mandatario estatal para resolver la crisis de NYCHA, el alcalde Bill De Blasio aseguró en el programa Inside City Hall, de NY1, que lo más importante es que el Estado desembolse los recursos que ha prometido y criticó la figura del monitor independiente.

“No creo que haya sido el camino correcto. Pero entiendo que la Legislatura tomó una decisión. Hemos trabajado con eso. Solo temo que será un proceso más lento en lugar de uno más rápido. Lo más rápido hubiera sido solo darnos diseño y construcción”, dijo De Blasio. “Pero lo que está claro es que ahora él (Cuomo) es responsable de $500 millones que se le deben a la Ciudad: el dinero nuevo en el presupuesto y el dinero anterior en los presupuestos de 2015 y 2017, que nunca llegaron a la Ciudad”.

El Alcalde reiteró: “Muéstrenos el dinero porque hemos estado esperando dinero desde 2015. Creo que en ambos casos esto aclara la responsabilidad del gobernador”.

De Blasio mencionó además que bajo su administración, la Ciudad ha asignado en los últimos cuatro años: $2.5 mil millones a NYCHA para necesidades de capital y $1.6 mil millones para necesidades operativas y destacó que es muy positivo que Albany ponga recursos reales sobre la mesa de la Autoridad de Vivienda Pública.

“Es genial ver que el Estado finalmente se presenta con algo de dinero. Pero realmente quiero ver llegar el dinero”, concluyó el Alcalde, quien aseguró que el Gobernador pudo haber tomado medidas más directas que agilizaran los procesos en NYCHA.

“Podrían habernos dado ese dinero. Podrían habernos dado la autorización de diseño y construcción de inmediato para que pudiéramos movernos de inmediato. Así podríamos simplemente mover todo con las tuberías”, dijo el Alcalde. “En cambio, agregaron esta nueva capa con el monitor; aún no sabemos exactamente qué significa eso todavía”.

