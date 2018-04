¡Test que revela a quien amas de los dos!

Los seres humanos tenemos la habilidad de sentir amor por varios a la vez

¿Se puede amar a dos personas a la vez? Esta fue la pregunta que le hice a mi audiencia recientemente durante mi programa en Facebook Live y la mayoría de las personas aseguraron que NO era posible pero hubo algunos que dijeron que SI…

Un chico de mi audiencia me confesó: “Tengo a la mujer perfecta. Es una gran mamá, excelente esposa y también es muy buena en la cama, sin embargo, tengo una amante, y estoy enamorado de ambas”

No me cabe duda que este muchacho pueda querer a estas dos mujeres. Los seres humanos tenemos la habilidad de sentir amor por varios a la vez. ¿Acaso no queremos a nuestros hijos, padres y hermanos al mismo tiempo? Sin embargo, amar y querer no es igual.

Aquellos que crean estar enamorados de dos personas al mismo tiempo, les invito a contestar las siguientes preguntas para que descubras a quien aman de las dos. Si respondes afirmativamente en todas, te aseguro que a esa es la que amas.

¿Es dificultoso pensar en cómo sería vivir sin esa persona? ¿Sientes un ardiente deseo sexual hacia él/ella? ¿Estás dispuesto a apoyarle para que alcance sus metas? ¿Piensas que tu pareja no la puedes reemplazar con nadie? (¡ni si quiera con Luis Miguel, o JLO!) ¿Si tu amada/o necesitara un trasplante, serias capaz de donarle un riñón?

Dudo mucho que alguien pueda contestar que sí a todas estas preguntas refiriéndose a dos personas a la vez. ¡Para mí sería imposible! porque cuando amo siempre añoro la presencia de esa persona a mi lado. Si me entero de buenas noticias, a él quiero contárselas primero. ¿Cómo podría experimentar estos sentimientos por dos hombres a la vez?

El verdadero amor consume una gran parte de nuestro tiempo, pensamientos y energía. ¡Sería extenuante multiplicarlo por dos! Por eso le dije al chico que participó en mi programa: “no amas a ninguna de las dos” y concluí mi show tarareando una vieja canción del famoso cantante José José: “Es que todos sabemos querer….pero pocos sabemos amar”

