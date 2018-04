Asesor de Trump: “Los mexicanos son el problema número uno”

El experto en seguridad nacional Thomas Bossert defiende política contra inmigrantes

Aunque el presidente Donald Trump tenga su propio punto de vista sobre la inmigración y sus orígenes, sus asesores tienen un papel fundamental en la forma en que se delinean las políticas de la Casa Blanca y si indican que algo “puede ser un problema”, el mandatario lo creerá e intentará tomar cartas en el asunto.

En las últimas dos semanas, el presidente Trump endureció su postura hacia México y el discurso de su equipo se establece al mismo sentido, al grado que su asesor de seguridad nacional y contraterrorismo, Thomas Bossert, acusa que el principal problema para los Estados Unidos en temas migratorios son los mexicanos, dejando a un lado la historia que llevó a millones de esa nacionalidad a vivir en el país tras la guerra de 1846 y otros aspectos.

“Los mexicanos son, por mucho, el problema extranjero número uno”, dijo Bossert en una entrevista en ABC. “Tenemos inmigrantes, legales e ilegales, procedentes de todo el mundo, pero se trata de los ilegales”.

Agregó que el gobierno de los EEUU no tiene muchas opciones contra quienes cruzan la frontera como indocumentado, por ello se busca terminar con la política “catch and release” (“capturar y liberar”).

Luego habló de que el país tiene dos fronteras, una con Canadá y otra con México, pero Bossert dijo que nunca ha conocido a un indocumentado canadiense.

“Nunca conocí a un canadiense ilegal. Fui a New Hampshire para buscarlos y no pude encontrar uno cuando me postulé para presidente”, expresó.

Dijo que la razón es que la economía de Canadá es sólida, “la gente del sur de nosotros no tienen economías sólidas y si no arregla el imán económico, nunca resolverá el problema de la inmigración”, expresó.

Defendió que haya una reforma integral, a fin de seguir la política del presidente Trump de “comprar americano, contratar a americanos”.

“Si no cuentas con una reforma migratoria integral, es más fácil para las empresas estadounidenses contratar, usted tiene a la mano obra disponible para las empresas estadounidenses en el país, pero nunca solucionará este problema”, indicó.