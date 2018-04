¿Ninel Conde podría ser arrestada por “desacatos” durante su pleito con Giovanni Medina?

Mira lo que dijo el empresario a su paso por una audiencia en los tribunales familiares de la Ciudad de México

Que se cuide Ninel Conde, pues está a nada de ser arrestada por incumplir los regímenes del juez durante la pelea que mantiene por la custodia de su hijo; así lo dio a conocer su expareja Giovanni Medina:

“Aquí entramos en una parte muy importante, la señora Ninel ha estado violando las indicaciones del juzgado. Viola los regímenes, no hace caso de lo que las autoridades le piden y por eso está ya muy cercana la posibilidad de que se le emita un arresto”, dijo en entrevista para varios medios de comunicación.

Durante una audiencia en los tribunales familiares de la Ciudad de México, Giovanni explicó que este arresto podría ocurrir pronto, a pesar de que no es su intención de que suceda:

“Yo no he que dio decir nada porque me quiero curar en sano y no quiero que más adelante se me satanice, no es mi intención, pero creo que somos adultos y la señora ya sabe lo que se puede hacer o no; y si sigue infringiendo pues va acabar en un arresto porque ella sabe que esa es la consecuencia; entonces es altamente probable que el arresto suceda”, declaró.

Medina aseguró que está dispuesto a llegar a un acuerdo con ‘El Bombón Asesino’.

POR: Benjamín Gómez

